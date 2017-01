De contrato renovado, zagueiro Per Mertesacker recebe elogios de Wenger

Foto: Divulgação/Arsenal

O Arsenal anunciou nesta quinta-feira (19) a renovação de contrato do zagueiro Per Mertesacker. O defensor de 32 anos selou novo acordo com os Gunners até junho de 2018, numa negociação considerada de bastante facilidade pelo técnico Arsène Wenger.

"Não houve negociações de fato, porque ele tinha uma opção de extensão. Então, não é um novo contrato, é apenas uma extensão do antigo. Tivemos que tomar essa opção no início da temporada e a decisão foi tomada com bastante facilidade", revelou o treinador.

Mertersacker ainda não estreou nesta temporada devido a uma lesão no joelho sofrida ainda na pré-temporada, no dia 21 de julho do ano passado. O zagueiro já voltou aos treinamentos, mas ainda não com o time. ''Mentalmente, ele é um cara que traz um nível de urgência para a equipe, Ele está de volta ao treinamento, mas não com o time", disse Wenger.

O alemão se juntou ao Arsenal em agosto de 2011. Atuou em 207 partidas, anotou oito gols e ganhou dois títulos com o time (duas FA Cup). O zagueiro também já teve passagem pela seleção da Alemanha, inclusive disputou e conquistou a Copa do Mundo de 2014.



O Arsenal é o quarto colocado na Premier League com 44 pontos, oito pontos atrás do líder Chelsea. Os Gunners vem de goleada contra o Swansea City por 4 a 0 e seu próximo confronto pelo Campeonato Inglês é no domingo (22) às 12h15, quando receberá o Burnley no Emirates Stadium.