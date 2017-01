Ex-goleiro do City critica atual fase de Claudio Bravo: "Precisa de ajudas psicológicas"

Divulgação/Manchester CIty

Na última semana, na goleada sofrida contra o Everton por 4 a 0, o Manchester City se tornou o primeiro no ranking de pior defesa entre as maiores equipes das cincos principais ligas. O goleiro Claudio Bravo, sofreu 26 gols e vem sendo um dos principais culpados pelo mau momento defensivo do time.

Segundo Andy Dibble, ex goleiro do time, Bravo estaria precisando de ajudas psicológicas. "O ritmo do futebol inglês é muito mais rápido do que na Espanha. Neste momento, Bravo está sentindo o quão triste e solitária pode ser a posição de goleiro e é por isso que ele precisa de ajuda. Guardiola precisa conversar com ele e criar um plano especifico de treino." disse Andy Dibble ao The Sun.

Andy no entanto elogiou Bravo, disse o quanto era novo e que trabalhos, treinamentos e ajudas por fora seria o que o goleiro precisa nesse momento.

"Ele tem que tentar fazer tudo o que puder para ajudá-lo e usar um psicólogo esportivo seria uma boa ideia. Claudio tem apenas 33 anos, ainda tem muitos anos de carreira. O que ele precisa é de ajuda - orientação e trabalho duro no campo de treinamento e apoio fora dele", finalizou.

Bravo foi contratado pelo técnico Pep Guardiola como um substituo para Joe Hart, que segundo o espanhol, não se adequaria ao seu sistema de jogo. Entretanto, as estatísticas do ex-goleiro do Barcelona não estão atendendo as expectativas do técnico desde a sua chegada as Citizens.