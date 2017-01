⁠Conte confirma retorno de Diego Costa para confronto ante Hull City

Divulgação/Chelsea FC

Antonio Conte afirmou em entrevista concedida nesta sexta-feira (20), que o atacante Diego Costa está relacionado para o jogo de domingo, contra o Hull City, pela Premier League. O camisa 19 dos Blues voltou a treinar com a sua equipe, depois da última vitória do Chelsea por 3 a 0 contra o Leicester no sábado (14). A sua ausência foi devida uma lesão na parte das costas, de acordo com o Chelsea, Costa trabalhou com um treinador de fitness no domingo e na segunda-feira.

"Ele perdeu apenas um jogo, o último jogo, agora ele está pronto para voltar conosco. Eu tenho certeza sobre seu compromisso, seu comportamento, sua vontade de lutar com esta equipe, para tentar juntos, para lutar até o fim e para tentar ganhar o título ", afirmou o técnico italiano.

Conte também disse sobre algumas especulações que viu sobre o Diego, uma delas sendo a oferta de 30 milhões de libras esterlinas por parte do Tianjin Quanjian da China. Mas disse que o importante é que ele voltou a treinar com a equipe e não tem mais dores nas costas. O técnico italiano ainda elogiou o atacante, disse que era um bom jogador, assim também como pessoa e que Costa estaria focado em ficar no Chelsea.

"Eu acho que o jogador quer ficar no Chelsea, ele está muito feliz em jogar conosco. Esta ideia (a mudança para a China) está longe em sua mente, ele está feliz em ficar aqui e isso é o mais importante para nós", disse Conte.

"Depois do jogo contra Leicester, eu disse a verdade e eu repito, eu ouvi um monte de especulações sobre Diego. Mas agora, a coisa mais importante é que ele treinou conosco esta semana e ele não tem dor nas costas e ele é capaz de voltar a nossa equipe contra Hull City. Diego é um bom jogador, ele é uma boa pessoa, agora está focado no Chelsea e joga conosco e continua a nos ajudar'', afirmou o técnico italiano.

Atualmente, Diego Costa é o artilheiro da Premier League ao lado do zagueiro do Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, e do atacante do Arsenal, Alexis Sanchez, com 14 gols. Se o atacante de fato fizer a sua aparição no jogo de domingo contra o Hull City, será o seu jogo de número 100 com a camisa dos Blues. Em 99 partidas, ele tem 50 gols. "É uma grande conquista para ele, 100 aparições jogando para a mesma equipe é fantástica.Espero celebrar sua 100ª aparição com uma vitória.", encerrou Conte.