Com Gabriel Jesus no banco, Manchester City recebe o Tottenham no Etihad Stadium

(Foto: Divulgação/Manchester City)

Neste sábado(21), o Manchester City recebe o Tottenham no Ettihad Stadium na possível estreia de Gabriel Jesus pelo clube de Manchester. A federação inglesa concedeu a liberação internacional que permite com que o brasileiro possa estrear neste sábado.

Já o Tottenham acabou tendo um caminho totalmente ao contrário dos seus adversários deste sábado e acabou goleando o West Bromwich Albion pelo placar de 4 a 0. Destaque para o artilheiro Harry Kane que acabou fazendo três gols. O zagueiro McAuley acabou marcando contra e fechou a goleada dos Spurs.

Com os resultados da rodada, o Tottenham acabou subindo para vice-liderança com 45 pontos ganhos, sete a menos que o líder Chelsea. Já os Citizens acabaram deixando o grupo dos quatro primeiros e está na quinta posição com 42 pontos ganhos.

O histórico do confronto mostra um grande equilíbrio quando essas duas equipes se enfrentam. Foram 152 confrontos, com 60 vitórias do Tottenham, 58 do Manchester City e 34 empates. Apesar disso, os Sky blues marcaram mais gols no confronto, foram 232 contra 212 do Tottenham.

Na possível estreia de Jesus, Guardiola sofre pressão com os maus resultados

O jogo deste sábado pode marcar a grande estreia do brasileira Gabriel Jesus pelo Manchester City. Com sua transferência sendo formalizada na última quinta-feira (19), o brasileiro estará a disposição de Guardiola para o confronto contra o Tottenham. No entanto, Jesus deve começar o jogo no banco de reservas e pode ser uma opção para o segundo tempo.

Além do reforço do recém contratado, o City pode contar com o volante brasileiro Fernando que está recuperado de contusão e deve ir pro jogo. Já o volante Fernandinho ainda cumpre suspensão pela expulsão na partida contra o Burnley na vigésima rodada.

Esse será um confronto de muita importância para o Manchester City, que tem a chance de empatar com o Tottenham e número de pontos e almejar algo ainda maior na competição, no entanto, a pressão sobre o trabalho do técnico Pep Guardiola tem sido muito grande. A goleada por 4 a 0 sofrida diante do Everton deixou o treinador visivelmente abatido no banco de reservas após o término da partida e muitos colocam em dúvidas seu futuro na equipe.

Ao ser questionado sobre o mau momento vivido pela sua equipe, Guardiola negou que esteja se sentindo mal no clube. "A expectativa é por causa do meu passado. Eu estou feliz aqui em Manchester. Me senti acolhido, e estou lutando", afirmou.

Sobre a estreia de Gabriel Jesus, Guardiola disse que sua intenção é tirar qualquer tipo de pressão sobre o brasileiro e afirmou que ele não resolverá todos os problemas da equipe.

"Ele está bem, está pronto para ser incorporado ao elenco. Ele é um jogador jovem, tem 19 anos, então não podemos achar que ele vai resolver nossos problemas. Ele vai nos ajudar. Ele terá tempo para se envolver. Seria mais fácil se ele tivesse chegado no começo da temporada. Agora, é o meio e não há muitos treinos. Mas ele é esperto e tem qualidade", concluiu Pep.

Em grande fase mas com desfalques, Tottenham busca sua sétima vitória seguida

Os Spurs entram em campo neste sábado buscando colar no líder Chelsea que enfrenta o Hull City no domingo em Stamford Bridge. Os comandados de Maurício Pochettino terão o desfalque do zagueiro Vertonghen que está contundido e foi vetado pelas próximas seis semanas. Já o meia argentino Erik Lamela continua de fora do time, também devido a uma contusão, mas ao contrário de Vertonghen, o argentino ainda não tem uma previsão de volta.

Uma vitória neste sábado faria o Tottenham alcançar uma marca impressionante de sete vitórias seguidas na Premier League. O último tropeço dos Spurs na competição, foi na décima quinta rodada quando a equipe visitou o Manchester United e acabou saindo derrotada pelo placar de 1 a 0.

Apesar da má fase vivida pelo Manchester City, Pochettino fez questão de enaltecer o técnico Pep Guardiola, a quem ele considera um dos melhores técnicos do mundo

"Eu conheço o Guardiola muito bem, ele é um grande técnico. Um dos melhores. Quando você chega em um clube, precisa adaptar os seus valores a nova cultura, isso é algo bastante complicado, mas não mudo a minha opinião com relação a ele", afirmou o técnico argentino.

Ainda sobre Guardiola, Pochettino acha que as pessoas se precipitaram demais com relação ao sucesso de seu trabalho. "As pessoas acharam que ele iria vencer a Premier League depois de apenas dez partidas disputadas. Isso é impossível. Apesar disso, eu acredito muito que ele ainda irá fazer muito sucesso no Manchester City", concluiu Pochettino.