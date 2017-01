Em dia inspirado de Llorente, Swansea surpreende e bate Liverpool no Anfield

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 22ª rodada da Premier League, disputada no Anfield Road, em LIverpool, Inglaterra.

Liverpool: Mignolet; Clyne, Klavan, Lovren, Milner; Henderson, Can (Origi, min. 70), Wjinaldum (Matip, min. 93); Coutinho (Sturridge, min. 55), Roberto Firmino, Lallana.

O Liverpool foi surpreendido pelo Swansea, no Anfield Road, neste sábado (21), em partida válida pela 22ª rodada da Premier League. Buscando ficar próximo do líder Chelsea, os Reds vinham de uma boa sequência no campeonato após sete jogos invictos, mas sucumbiram diante de um aguerrido time galês.

Liderados pelo experiente atacante Llorente, que fez dois gols, o Swansea fez um jogo lúcido e em poucos ataques complicou a vida do Liverpool. Sigurdsson anotou o terceiro tento dos galeses, à medida que o brasileiro Roberto Firmino guardou os dois dos Reds.

Com a vitória, o Swansea sai momentaneamente da zona de rebaixamento, chegando a 18 pontos, na 17ª posição. Já o Liverpool continua com 45 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Arsenal e podendo também ver o vice-líder Tottenham e o líder Chelsea abrirem vantagem pelo topo da liga.

Na próxima rodada, o Swansea enfrentará, em casa, o Southampton, enquanto o Liverpool tem confronto direto contra o Chelsea, novamente no Anfield.

Liverpool domina, mas não consegue abrir a retranca do Swansea

Na primeira etapa, o Liverpool dominou o jogo, tendo muito mais a posse de bola, com incríveis 72%, e não sofrendo praticamente nenhum ataque do time galês.

Com 17 minutos, Firmino fez uma ótima finta pelo lado direito de ataque e cruzou para Lallana, o meia inglês tentou concluir de bicicleta mas a bola passou por cima do gol de Fabiánski.

No lance seguinte, o Swansea chegou com perigo em boa jogada de Sigurdsson e Carroll: o jovem Carroll tentou o cruzamento, a bola desviou em Lovren, e atingiu a trave de Mignolet.

Cirúrgico, Swansea aproveita erros defensivos do Liverpool e vence fora de casa

No primeiro lance do segundo tempo, Llorente aproveitou uma falha grotesca da defesa do Liverpool após escanteio cobrado por Gylf Sigurdsson; os Reds permitiram a cabeçada de Federico Fernández, a proteção de Routledge e a finalização de Llorente.

Aos 52 minutos, após boa jogada de Olsson pelo lado esquerdo e bom cruzamento de Carroll, Llorente apareceu mais uma vez cabeçando firme entre os dois zagueiros do Liverpool, sem chances para Mignolet.

Porém, a resposta do Liverpool foi imediata. Após bom cruzamento de Milner pelo lado esquerdo, Roberto Firmino diminuiu para os Reds. Aos 68 minutos, Wijnaldum deu um chapéu em Naughton pelo lado esquerdo e cruzou, Firmino matou no peito e pegou firme na bola, sem chances para Fabiánski; era o empate do time da cidade dos Beatles.

Faltando 15 minutos para o fim do tempo regulamentar, contudo, Carroll recebeu de Llorente e foi desarmado por Klavan na entrada da área dos Reds, mas a bola sobrou livre para Sigurdsson fechar o placar em 3 a 2 para o Swansea.

Já no fim, o Liverpool tentou reagir após jogada confusa na área do time galês, a bola desviada atingiu o travessão de Fabiánski e, em seguida, Lallana tentou de cabeça, mas a bola foi por cima.