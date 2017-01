Klopp pede reação imediata após Liverpool sofrer primeira derrota em casa na liga

(Foto: Getty Images)

Na volta de Philippe Coutinho ao time titular na Premier League, em Anfield, contra o lanterna da competição, o Liverpool tinha tudo para atropelar. Porém, o Swansea surpreendeu e bateu os Reds por 3 a 2, em partida válida pela 22ª rodada.

A primeira derrota do time de Klopp em casa, na liga, teve um gosto ainda pior. Os Reds saíram atrás no placar por dois gols, ambos marcados por Llorente. No segundo tempo, Firmino comandou a reação e empatou a partida. Mas a equipe visitante tratou de fechar a conta.

Sobre isso, Klopp disse não se importar: “Não é que eu possa falar, ok, não perdíamos faz um tempo. Talvez, em outros jogos, merecíamos perder mais que hoje e não aconteceu. Mas hoje, era importante garantir esses três pontos e ficamos bem perto. Isso que é o mais frustrante”, comentou o treinador.

A reação dos Reds foi espetacular, os dois gols de Firmino inflamaram o estádio e o clima era todo a favor deles. Porém, uma falha defensiva deixou Sigurdsson na área.

Sobre esse terceiro gol, Klopp explicou que eles não estavam num clima defensivo. “Era ataque após ataque. A torcida finalmente estava junto e atmosfera era toda para nossa vitória. Estivemos umas três vezes passivos e, no final, um jogador livre na grande área foi o maior erro. E não se trata apenas de um, foram vários envolvidos nele”, completou.

Klopp ainda pediu uma reação já na próxima partida: “Nós temos que mostrar uma reação. Não foi como se tivéssemos perdendo e tudo esta bom, nós estávamos lutando. Ficar atrás do placar por dois gols não é bom, mas empatar foi fantástico. Mas, logo depois tomamos o terceiro. É nosso erro, de ninguém mais, apenas nosso. Agora temos que reagir”.

O resultado complica o Liverpool na caça ao líder Chelsea. O time de Jurgen Klopp fica com 45 pontos, a sete do primeiro colocado, mas com um jogo a mais. Os Reds tentam se recuperar da derrota na próxima quarta-feira, contra o Southampton, pela Copa da Liga, tentando reverter o 1 a 0 no jogo de ida.