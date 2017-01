Hull confirma fratura no crânio do volante Ryan Mason, mas afirma estar em condição estável

Foto: Divulgação/Hull City

O Hull City confirmou no final da noite deste domingo (22), que o volante Ryan Mason sofreu uma fratura no crânio durante a derrota por 2 a 0 contra o Chelsea, mas que está no hospital em estado estável, ao contrário do que divulgava alguns tabloides ingleses, que afirmavam que Mason estaria lutando pela vida.

Ele foi levado ao Hospital St Mary's, em Londres, onde deve ficar se recuperando pelos próximos dias e vai passar por uma cirurgia.

O lance aconteceu logo no começo da partida, quando em escanteio para os donos da casa. O zagueiro Gary Cahill acabou se chocando de cabeça com o volante do Hull e ambos caíram no chão, com muitas dores. O defensor do Chelsea permaneceu no jogo e acabou fazendo um dos gols da vitória dos Blues, ao passo que Mason acabou sendo retirado de maca e precisou do uso de oxigênio para respirar.

Mason chegou ao Hull City durante essa temporada e se tornou a maior transferência da história do clube quando foi contratado junto ao Tottenham. O volante tem uma breve passagem pela Seleção Inglesa no currículo. Suas contusões e chegadas de nomes de maior peso no elenco do Tottenham fizeram com que Mason perdesse espaço na equipe de Pochettino e concluíram a sua transferência para os Tigers.

Nesta temporada, Mason disputou 16 das 22 partidas do Hull City e fez um gol, na goleada sofrida pelo Hull City contra o Bournemouth, por 6 a 1. O Hull está em situação complicada na tabela de classificação após a derrota para o Chelsea, somando apenas 16 pontos e ocupando a penúltima colocação da liga, à frente apenas do Sunderland, que está com 15 pontos. Os Tigers visitam o Manchester United na próxima rodada da Premier League.

O Hull City divulgou uma nota afirmando que mais informações serão divulgadas nesta segunda-feira (23) e agradeceu ao hospital St Mary's pelo excelente atendimento do setor de emergências.