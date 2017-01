Wenger lamenta expulsão diante do Burnley: ''Eu deveria ter calado e mantido meu controle''

Foto: Getty Images

O técnico do Arsenal, Arsene Wenger concedeu entrevista após vitória por 2 a 1 contra o Burnley. Com arbitragem polêmica, Wenger foi expulso de campo após reagir com raiva na marcação de um pênalti a favor do rival. Apesar de tudo, o técnico disse que deveria ter se calado e mantido o controle. O incidente poderia fazer com que Wenger enfrentasse ação da Associação de Futebol.



"Eu deveria ter calado. Peço desculpas por não ter feito isso. Não era nada malicioso, eu deveria ter mantido meu controle, mesmo que estivesse em um tempo agitado', disse Wenger.



O francês Arsène Wenger foi enviado para as arquibancadas pelo árbitro Jon Moss, mas ficou na entrada do túnel enquanto tentava observar os minutos restantes. Taylor apareceu para pedir que Wenger descesse o túnel, mas ele se recusou a se mover.



"Olha, não foi nada ruim. Eu disse algo que você ouve todos os dias no futebol no geral, nove vezes fora de 10, você não é enviado para o stand para isso. Se eu sou, eu sou, e eu deveria ter me calado completamente. Eu estava bastante calmo para todo o jogo, mais do que o habitual", acrescentou o técnico.



Arsenal teve de jogar por 25 minutos com 10 homens depois que Granit Xhaka foi expulso pela segunda vez nesta temporada. Por conta disso o meia ficará de fora dos quatros próximos jogos do clube, incluindo um jogo da Premier League contra o atual líder Chelsea, marcado para o dia 4 de fevereiro.



"O desafio foi do outro lado do campo. Se é um cartão vermelho, só temos que pedir desculpas e ter certeza de que isso não aconteça novamente, porque isso poderia prejudicar a equipe demais", finalizou Wenger.



Com a vitória, Arsenal tornou-se o segundo colocado da Premier League, com 47 pontos, oito atrás do Chelsea, que se encontra soberano na liderança com 55. Próxima disputa do Arsenal pelo Campeonato Inglês é contra o Watford, no dia 31 de janeiro. Antes disso, irão enfrentar o Southampton no dia 28, pela Copa da Inglaterra.