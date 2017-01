Lloris comemora empate contra o City: "É realmente positivo"

Hugo errou nos dois gols do City (Foto: Getty images)

Com a vitória do Arsenal sobre o Burnley no domingo (22), o Tottenham caiu para a terceira colocação da Premier League, com 46 pontos, um atrás dos Gunners e nove de distância para o Chelsea, líder. No sábado (21), os Spurs foram até o centro inglês e empataram em 2 a 2 contra o Manchester City. Resultado felicitado para Hugo Lloris, goleiro do clube.

Em entrevista ao site oficial do clube londrino, Lloris enfatizou que o placar final foi bom para o Tottenham pelas circunstâncias da partida no Etihad Stadium. "Foi um dia ruim para a equipe e ainda conquistamos um ponto contra o Manchester City, que jogou talvez um dos seus melhores jogos da temporada. Eu acho que isso é realmente positivo.", afirmou.

Todos os gols saíram na segunda etapa. Sané e De Bruyne marcaram para o time da casa e Delle Ali e Son empataram para o Tottenham. Os gols dos Citizens vieram de falhas do arqueiro, que explicou os lances. "Eles marcaram sobre os erros, especialmente o meu. O primeiro foi um pouco azar com porque não usei as mãos e o segundo faz parte do futebol, infelizmente quando você é um goleiro. Claro, eu teria preferido evitar isso, mas mesmo em 2 0, a equipe teve um grande espírito, avançamos e marcamos dois gols."

"Isso mostrou a mentalidade desta equipe. Eu estou satisfeito por isso. Tenho certeza que há alguns anos, poderíamos ter sofrido uma derrota em uma situação como essa. Nós precisamos disso para permanecermos positivo coletivamente e sermos capazes de fazer isso", encerrou Lloris falando sobre o momento do time, que vive uma das melhores fases dos últimos anos.

Pelo campeonato inglês, o Tottenham volta a campo apenas na próxima terça-feira (31), quando o time vai até o norte da Inglaterra para pegar o lanterna Sunderland às 17h45 (horário de Brasília).