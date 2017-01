Ex-City, zagueiro Lescott fecha contrato com o Sunderland até o fim da temporada

(Foto: Divulgação/Sunderland)

Joleon Lescott, ex-defensor Manchester City e que atualmente estava no Aston Villa, assinou na manhã desta terça-feira (24) contrato com o Sunderland, voltando a disputar a Premier League. O zagueiro de 34 anos fechou acordo até o fim da temporada 2016/2017.

Lescott deixou o Aston Villa no verão passado, após uma temporada no clube. Em seguida, entrou para a AEK Atenas da Grécia, fazendo quatro aparições pelo time grego antes de sofrer uma lesão e ter seu contrato cancelado em novembro.

Antes disso, o defensor teve passagem gloriosa pelo Everton e foi ao Manchester City. Atuou nos Toffes entre 2006 e 2009, no City atuou entre 2010 e 2012, conquistando dois títulos da Premier League. Pela seleção inglesa, teve sua primeira convocação em 2007 para as partidas das eliminatórias da Eurocopa de 2008.

Sunderland é o último colocado na tabela da Premier League com 15 pontos, 40 pontos atrás do líder Chelsea. Prestes a cair para a segunda divisão do Campeonato Inglês.

Markovic rompe com Sporting e Liverpool empresta atacante ao Hull City

Lazar Markovic, atacante de 22 anos, passou o primeiro semestre de 2016/17 em empréstimo com o clube português Sporting Lisboa e agora irá voltar a Premier League para se juntar ao Hull City em empréstimo até o final dessa temporada.

O atacante chegou ao Liverpool no verão de 2014. Com o clube, fez 34 aparições e marcou três gols com a camisa dos Reds. Hull City é o penúltimo colocado na tabela da Premier League com 16 pontos, 39 atrás do líder Chelsea, estando prestes a cair para a segunda divisão do Campeonato Inglês.