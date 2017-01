Philippe Coutinho renova contrato e se torna jogador mais bem pago no Liverpool

Foto: Divulgação/Liverpool

Liverpool anunciou na manhã desta quarta-feira (25) a renovação de contrato do atacante Philippe Coutinho, por mais cinco anos. O atleta estendeu vínculo com a equipe até 2022. Em entrevista concedida ao site oficial clube, Coutinho diz ser uma honra ter o contrato renovado, diz está muito feliz, assim como toda a sua família.



"Assinei este novo contrato para ficar aqui por mais cinco anos, porque é um grande honra para mim. Sou muito feliz aqui porque fui recebido de braços abertos por todos no clube e pelos torcedores, desde o primeiro dia. Não sou só eu, desde que eu e minha família chegamos aqui fomos recebidos com os braços abertos por todos. Sentimo-nos em casa nesta cidade, sentimos uma parte desta cidade. É um dia muito importante para mim, minha esposa e minha filha. Estou feliz e todos estão felizes em casa", disse Coutinho.

O camisa 10 falou também sobre a continuação do trabalho com Jürgen Klopp, um fator importante na decisão de renovar contrato com os Reds: ''Jürgen é um ótimo gerente. Todos nós podemos ver o quanto ele mudou aqui desde que ele chegou - e quanto ele vai mudar no futuro. Ele é um vencedor. Não sou só eu, mas todos os outros jogadores sentem-se honrados em jogar neste grande clube para este grande treinador. Esse sentimento tem uma influência muito positiva sobre nós como jogadores.'', afirmou.



O novo contrato de Coutinho entrará em vigor no dia primeiro de julho, sem cláusula de rescisão, portanto, tirando qualquer possibilidade de algum candidato levá-lo. Outros clubes tinham interesse na contratação do atacante, a evolução do brasileiro chamou atenção de grandes clubes do Futebol, sendo um deles o Barcelona, que recentemente teve interesse em contratá-lo.

Além disso, a BBC veiculou que o jogador receberá 150 mil libras semanais (R$ 592,5 milhões),acarretando no atleta com maior salário do Liverpool.