Reforçando setor ofensivo, Watford anuncia contratação de Mauro Zárate, ex-Fiorentina

Com campanha amena na Premier League, o Watford passa a trabalhar na janela de inverno em busca de reforçar seu elenco. Na manhã desta quarta-feira (25), o clube anunciou o atacante argentino Mauro Zárate, que defendia o Fiorentina. O time inglês pagará à equipe italiana cerca de £ 2,3 milhões (R$ 9,1 milhões), com duração de dois anos e meio de contrato.

O atleta de 29 anos, que também joga no meio de campo, estava na Viola desde 2015. Na equipe italiana, atuou em 22 partidas e marcou apenas cinco gols em sua passagem. O jogador foi revelado pelo Velez Sarsfield da Argentina e teve uma passagem pelo Al-Sadd do Qatar.

Esta não será a primeira ida de Zárate na Inglaterra. Antes do Watford, em 2007, Mauro foi contratado pelo Birmingham onde fez cinco gols em 13 jogos, uma rápida passagem porém de proveitosa, rendendo um contrato com o Lazio, onde ficou quatro anos. Já em 2014 chegou ao West Ham e no ano seguinte foi emprestado ao Queens Park Rangers. pelos times, fez 24 jogos marcando cinco gols.

Os Hornets estão na 14° colocação do campeonato inglês com 24 pontos ganhos, oito acima do Crystal Palace, primeiro time na zona de rebaixamento.

Zárate em passagem pelo Birmingham (Foto: AFP/Getty Images)

Aston Villa assina com islandês na tentativa de melhorar na Championship

Visando melhorar da irregular campanha na Championship (segunda divisão inglesa), o Aston Villa anunciou a chegada do meia islandês Bjarnasen, de 29 anos de idade. O jogador finca acordo com o time até o fim da temporada 2019/2020.

O jogador estava no Basel, principal clube da Suíça. No clube, onde atuou em uma temporada e meia, esteve em campo por 42 partidas e anotou 14 gols. O jogador também conta com passagens pelo futebol norueguês, belga e italiano, onde jogou por Pescara e Sampdoria.

O atleta felicitou o acordo com o time e projeta temporada na reta final: "Estou muito feliz por ter assinado para Aston Villa. É um clube muito grande. Agora estou ansioso para sair para o campo e ajudar a equipe no campeonato". O time é apenas o 13° colocado na segundona inglêsa com apenas 34 pontos.