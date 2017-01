Long marca no fim, Southampton bate Liverpool mais uma vez e avança à final da Copa da Liga

Os torcedores do Southampton não vão querer acordar desse sonho. Nesta quarta-feira (25), em pleno Anfield, o Southampton jogou bem e bateu o Liverpool por 1 a 0, fazendo 2 a 0 no agregado e se garantindo na final da Copa da Liga Inglesa. O gol da classificação foi marcado por Shane Long. O adversário dos Saints sairá do duelo entre Hull City e Manchester United, que fazem o jogo de volta, em Hull, nesta quinta-feira (26). Na ida, os Red Devils venceram por 2 a 0.

Agora a cabeça de Liverpool e Southampton se voltam a Premier League. Na terça-feira (31), às 17h45 (horário de Brasília), os Saints visitam o Swansea City, enquanto os Reds encaram o líder Chelsea às 18h (horário de Brasília), também na terça.

Liverpool tem mais volume, mas Saints criam as melhores chances

Como esperado, o Liverpool dominava a partida no seu início, rondando bastante a área dos visitantes, tanto que o primeiro arremate no gol, mesmo não sendo com tanto perigo, foram os Reds, quando Sturridge recebeu na entrada da área e finalizou rasteiro, mas fraco, para tranquila defesa de Forster.

Os Saints tentavam chegar mais nos contra-ataques e as melhores chances eram dos visitantes. A primeira veio aos 36', quando Redmond desceu muito bem pela esquerda e passou quase que na pequena área para Tadic, que finalizou de primeira totalmente livre, mas Karius fechou muito bem o ângulo e salvou os donos da casa.

Três minutos depois, mais uma ótima chance dos Saints, quando mais uma vez, Redmond desceu pela esquerda, passou fácil por Matip e tocou atrás para Steven Davis, que recebeu meio prensado, mas ficou com a bola e finalizou, só que a bola passou por cima do gol de Karius, no último lance de muito perigo de uma primeira etapa boa, movimentada, mas com poucas chances reais de bola na rede.

Liverpool segue melhor, mas Long marca no fim e leva Saints ao Wembley

Precisando do gol de qualquer forma, o Liverpool foi com tudo em busca tento logo no início da segunda etapa. Aos 9', Emre Can arriscou de fora da área, Forster defendeu, mas a bola foi para trás, indo para o fundo do gol, mas o arqueiro inglês se recuperou do que seria um frango e salvou a bola em cima da linha.

A pressão dos Reds era muito grande no Anfield. Poucos minutos depois, após cruzamento, a bola desviada para a segunda trave, Can conseguiu rebater para o meio da área, onde estava Sturridge, que tentou de voleio totalmente livre na pequena área, mas mandou por cima do gol, perdendo uma chance inacreditável.

O volume de jogo dos Reds continua sendo incrivelmente grande, trocando muitos passes e vendo o Southampton totalmente lá atrás, já que o empate classificava os visitantes. Mesmo com bem mais volume, o Liverpool criava muito pouco, quase nada, tendo em vista o ótimo bloqueio formado pelos comandados de Claude Puel.

Só que na medida que o Liverpool se lançava ao ataque, o Southampton aproveitava os contra-ataques, e foi assim que saiu o gol da vitória e da classificação. Aos 46', o jovem Sims puxou contra-ataque, levou, levou e passou para Long, que recebeu dentro da área e finalizou cruzado, com força, fazendo um bonito gol e classificando os Saints para Wembley: 1 a 0 Southampton.