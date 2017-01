Após eliminação na Copa da Liga, Klopp lamenta chances perdidas em casa

(Foto: Divulgação/Liverpool)

O Liverpool perdeu a primeira de três chances de título na temporada. Nesta quarta-feira (25), a equipe foi derrotada em casa pelo Southampton e acabou eliminada nas semifinais da Copa da Liga Inglesa (EFL Cup). Para o clube 19 vezes campeão inglês, só resta a Premier League e a FA Cup como possíveis taças para o time.

O técnico Jurgen Klopp teve de explicar sobre a segunda derrota seguida em Anfield - Swansea foi a 1° no sábado (21). Para o alemão, não faltou chances de gol, mas o desapontamento ficou marcado com outro revés.

"Estou desapontado, umagrande decepção. Em primeiro lugar, parabéns para o Southampton - eles ganharam ambos os jogos, portanto merecem ir para a final, mas acho que especialmente no jogo hoje à noite, poderíamos ter vencido ou empatado, é por isso que estou decepcionado".

O plano de Southampton foi contra-ataque, o que eles fizeram muito bem. Na primeira parte, um ou dois contra-ataques poderiam ter sido melhor defendidos e não deveríamos estar em situações de um contra um com Redmond, mas o resto foi um bom jogo deles. No segundo tempo,jogamos muito melhor. Contra uma defesa deles jogando assim, criar essas grandes chances é realmente difícil, mas nós fizemos isso. Nós todos sabemos, geralmente nós marcamos em situações como esta, mas não fizemos o gol e que temos que aceitar. Ele não diz nada sobre o desempenho, ele só diz tudo sobre o resultado", comentou o treinador quando perguntado sobre os 90 minutos dentro de campo.

Encerrando, o técnico se conformou com o resultado final. "No fim do dia ficamos pelo caminho, perdemos os dois jogos e eu acho que ninguém vai querer falar sobre isso durante bastante tempo. Para nós, o desempenho é realmente importante e eu estou bem com isso, mas eu realmente gostaria de estar falando sobre o planejamento da final e não o desempenho. Estamos do lado errado da semifinal".