Ivanovic não renova contrato e pode deixar o Chelsea após nove anos

Foto: Divulgação/Chelsea FC

De acordo com a imprensa inglesa, Branislav Ivanovic não renovará seu contrato com o Chelsea. O lateral-esquerdo, pode assinar com o Zenit, a zero custo. Os tabloides afirmam que os russos já negociam contrato como sérvio. Seu vínculo com o Chelsea vai até final dessa temporada 2016-17, e a equipe de Antonio Conte não pretende dificultar sua saída.



Junto com os Blues desde 2008, Ivanovic jogou de zagueiro e se transformou lateral-esquerdo, na Inglaterra. Ele conquistou dois títulos da Premier League, três Copas da Inglaterra, uma Champions League e uma Liga Europa. No total, venceu nove títulos com o clube londrino e esteve na seleção da Premier League duas vezes, em 2009-10 e 2014-15. Atuou 372 vezes com a camisa dos Blues e balançou as redes, 32 vezes.

Ivanovic perdeu espaço entre os titulares nos últimos meses, desde a sétima rodada do Campeonato Inglês esteve como reserva - começou jogando na vitória por 4 a 1 sobre o Peterborough United, pela Copa da Inglaterra, que ocorreu no último dia 8 de janeiro.



A saída do atleta causou reações nos torcedores do Blues. Grande parte da torcida admitem à queda de rendimento do lateral-esquerdo, mas dizem que seu currículo e a sua grande história no clube, seriam mais que o suficiente para que fizesse que a sua participação no elenco fosse garantida.