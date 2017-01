Apesar da negociação com time francês, Depay elogia Mourinho: "Ele é um grande treinador''

Memphis Depay elogia Mourinho: "Ele é um grande treinador''

Memphis Depay deixou o Manchester United neste mês de janeiro e se juntou ao clube francês, Lyon. Mourinho queria dispensar oito atletas do elenco atual e o holandês estava entre eles e assim foi feito. Em seu contrato com o Lyon, há uma cláusula de recompra pelo United, mostrando que Mourinho acredita no potencial do atleta.



Depay concedeu entrevista à OL TV (canal oficial do clube francês), e o atacante de 22 anos, mesmo tendo sido negociado pelo treinador português fez questão de elogiar o técnico. Disse que Mourinho é uma grande pessoa, assim como também um grande treinador. Comentou também pelo fato de ter ficado um longe período sem atuar nos jogos, e que não foi nada fácil essa fase que esteve no banco do United.



"Ele é um grande treinador e também uma grande pessoa. Ele sempre me disse coisas boas sobre mim", afirmou Memphis.



"Sempre trabalhei o máximo que pude. Não era fácil ficar fora das partidas, mas minha relação com Mourinho sempre foi boa", afirmou Depay.



Revelado no Paris Saint Germain, Depay chegou muito bem ao United. Sua primeira partida foi pela disputa da UEFA Champions League, marcou dois belíssimos gols contra o Brugge, da Bélgica. O jogador, em um ano e meio, atuou em 33 partidas, anotando apenas dois gols - foi considerado uma grande promessa do futebol europeu. Porém, ficou para trás e foi perdendo espaço na Inglaterra.