Guardiola faz mistério e não deixa pistas sobre escalação de Gabriel Jesus contra Crystal Palace

Foto: Divulgação/Manchester City

O técnico Pep Guardiola concedeu entrevista na manhã desta sexta-feira (27) e a imprensa inglesa questionou-lhe se Gabriel Jesus receberá uma nova oportunidade contra o Crystal Palace, neste sábado (28), pela Copa da Inglaterra, às 13h (de Brasília). O treinador, porém, fez mistério.



"Ele está pronto e já está conosco há três semanas. Vamos ver amanhã", disse.



Gabriel Jesus foi anunciado ao Manchester City, na semana passada, após não ter sido regularizado e ter ficado de fora da partida contra o Everton. Portanto, estreou nos oitos minutos finais do importante confronto contra o Tottenham. Obteve participações importantes, mesmo com pouco tempo, marcou um gol que foi anulado e uma cabeçada para fora. Por conta disso, o brasileiro segue mantendo a esperança nos torcedores do City e grandes expectativas para a imprensa inglesa.



O confronto deste sábado será válido pela Copa da Inglaterra que, como a Copa da Liga Inglesa, costuma ser utilizado como oportunidade de jogadores que não são cotados como titulares no elenco. Justo para colocar a prática e o rodízio do elenco. Por isso, existe sim uma grande possibilidade e especulações que o atacante venha atuar, recebendo uma nova chance de mostrar trabalho, por mais que seja em 10 minutos, assim como na partida contra o Tottenham. Guardiola disse que não será fácil, pelo fato do jogo ser fora de casa:

"Cada jogo é complicado, então será duro pelo estádio, pela fase do Crystal Palace, por ser fora de casa. O mais importante é ter uma ideia de como vamos jogar. Cada jogador irá decidir como irão jogar", finalizou.