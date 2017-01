Derby e Leicester empatam e jogarão replay na quarta rodada da FA Cup

Derby County e Leicester empataram em 2 a 2 na tarde desta sexta-feira (27), no Pride Stadium. Com o resultado, os atuais campeões da Premier League terão o replay da partida no King Power Stadium, em Leicester. Bent anotou dois gols, um a favor e o outro contra, além de Craig Bryson, para o Derby. Morgan, aos 42 minutos do segundo tempo, empatou a partida.

O jogo de volta, chamado de replay, deverá ser jogado na próxima semana, no King Power Stadium, casa do Leicester City.

Bent marca contra e a favor e Derby consegue virada

O Leicester City apresentou, já nos primeiros minutos da partida, um 4-4-2 bem definido, com Okazaki e Vardy atuando como dupla de ataque, Chillwell pela esquerda e Albrighton pela direita, modificando o jeito de jogar da equipe com relação ao que se vê na Premier League.

Logo aos 8 minutos, após escanteio cobrado pelos visitantes e tentativa de cabeceio de Huth, a bola desviou em Darren Bent e foi para dentro das redes, dando vantagem aos Foxes na partida.

As chances da partida após o gol inaugural se resumiram em bolas longas pelas laterais, dos dois lados, e escanteios bem marcados pelas zagas, que se impunham fisicamente nas bolas aéreas.

Após boa chegada do Derby County pela esquerda, com Russel, Darren Bent se posicionou bem dentro da área e, se redimindo pelo gol contra, empatou a partida e levantou a torcida no Pride Park.

O jogo correu em ritmo sempre quebrado por disputas físicas e falta de trocas de passes mais elaboradas, para fugir das bolas nas laterais. Drinkwater e King pelo lado do Leicester tentavam parar as investidas de Will Hughes, Ince e Russel, e vinham obtendo sucesso.

Com boa trama, ação rara até ali na partida, Craig Bryson dominou a bola dentro da área e, aos 40 minutos, clareou para o pé esquerdo e bateu rasteiro, decretando a virada do Derby County sobre o Leicester.

Morgan empata a partida e força o replay

Logo no começo do segundo tempo, Ranieri sacou Fuchs, lateral-esquerdo, para a entrada da prata da casa, Gray, atacante agudo, indicando que sua equipe buscaria agressivamente o gol de empate na classificatória da FA Cup. Com a alteração, Chilwell foi deslocado para a lateral-esquerda.

Gray mostrou, logo nos primeiros minutos, que havia entrado para mudar o rumo do ataque do Leicester. Aos quatro minutos, recebeu boa bola após escanteio e bateu para a defesa de Carson. Um minuto depois, Gray chutou bola no travessão, Okazaki chutou em cima da zaga do Derby County no rebote e, após desvio, Carson fez a defesa para os mandantes.

O retrato do jogo era claro, com o time de Claudio Ranieri tentando se impôr na velocidade para cima da equipe de Steve McLaren, que se segurava no resultado favorável e se defendia bem.

Gray tentava em jogadas individuais, enquanto Okazaki e Vardy buscavam se aproximar e tentar tabelas, sem sucesso em sua maioria.

Mesmo com as entradas de Musa e Mahrez, que haviam voltado da Copa Africana de Nações, o Leicester não conseguiu impor perigo aos donos da casa, que se seguraram para levar a partida em segurança ao final.

Apesar disso, Morgan, o capitão, apareceu no momento de dificuldade. Gray bateu escanteio aos 42 minutos e o zagueiro subiu bem para cabecear. A bola desviou na zaga do Derby e saiu novamente para escanteio. Gray bateu outra vez mirando no capitão, que não decepcionou e empatou o jogo a três minutos do final.

A partir daí, os últimos minutos pegaram fogo. Aos 45 minutos, Ince chutou de longe e a bola bateu em Huth. Apesar dos pedidos de bola na mão por parte do Derby, Mark Clattenburg indicou o seguimento do jogo.

Um minuto depois, Drinkwater bateu de longe e Carson defendeu com dificuldades, dando rebote, mas não havia ninguém dos Foxes para pegar a sobra. Butterfield também tentou, de longe, mas Schmeichel fez ótima defesa a um minuto do fim dos acréscimos, forçando o replay da partida.