Com time misto, Chelsea goleia Brentford e avança às oitavas da Copa da Inglaterra

Na tarde deste sábado (28), o Chelsea recebeu o Brentford no estádio Stamford Bridge em Londres, em duelo válido pela 4ª fase da Copa da Inglaterra 2016/17. Contando com o apoio da torcida, os Blues foram superiores e golearam por 4 a 0, com gols de Willian, Pedro, Ivanovic e Batshuayi.

Eliminados nas quartas na última temporada, os Pensioners aguardam agora seu adversário nas oitavas de final na atual. Mal posicionadas na classificação da Championship, as Abelhas não têm outro campeonato para disputar e o objetivo principal agora será tentar evitar o descenso à League One.

Os times voltam a campo, pela respectiva divisão nacional, nesta terça-feira (31). O Chelsea vai ao noroeste britânico para fazer clássico com o Liverpool às 18h (de Brasília), pela 23ª rodada da Premier League, fora de casa. Já o Brentford vai enfrentar o Aston Villa às 17h45 (de Brasília), no Griffin Park, pela 29ª rodada.

Chelsea se impõe e abre boa vantagem

Tentando despachar o replay e deixar o Brentford mais acuado dentro de campo, o Chelsea se impôs no início do jogo e começou com maior presença ofensiva. Ainda que tivesse em campo com um time misto, o dono da casa controlou o ritmo e teve melhores oportunidades, porém sem levar perigo.

Na primeira grande chance que teve, através da bola parada, alterou o placar. Willian cobrou escanteio curto para Pedro, que sofreu falta na entrada da área. O meia brasileiro cobrou com perfeição e mandou do lado da barreira, sem dar chances de defesa para Bentley, que pulou e não conseguiu alcançar.

Willian abriu o placar para o Chelsea em cobrança de falta (Foto: Glyn Kirk/AFP/Getty Images)

Mostrando mais qualidade no setor ofensivo, os mandantes seguiram bem na partida e conseguiram aproveitar falha defensiva das Abelhas para ampliar a vantagem no marcador. Batshuayi deu bom passe com direção a Loftus-Cheek, que viu Pedro aparecer livre e deu o corta-luz. O espanhol saiu na frente do arqueiro adversário e apenas tocou para o fundo da rede.

A boa apresentação dos Blues diante da torcida persistiu mesmo com o resultado favorável, uma vez que duas grandes jogadas deixaram os torcedores animados. Na primeira, Loftus-Cheek arrematou de longe e o goleiro dos visitantes fez uma defesa excepcional. Em sequência, o barbante até balançou com Batshuayi após o lançamento de Fàbregas para Pedro, contudo o autor do segundo gol dos anfitriões estava em posição irregular. Com isso, o resultado terminou conforme construído ao longo da etapa inicial.

Blues marcam mais dois e garantem triunfo

Na etapa final, mesmo sem mudanças dos dois lados, o Brentford saiu mais para o ataque e buscou diminuir a desvantagem no placar. Ainda que pecasse nos passes, os visitantes chegaram perto de marcar com o atacante Lasse Vibe, que saiu de frente para o gol e finalizou, mas o goleiro Begovic fez boa defesa para intervir.

Apesar do susto logo no começo, logo o Chelsea reagiu e mostrou que a superioridade na partida não era em vão e criou a chance de fazer o terceiro. Loftus-Cheek tocou para Willian, que disparou sozinho com o máximo de liberdade e chutou firme, porém a bola subiu muito e fugiu da trajetória ideal.

Chelsea valoriza vantagem do primeiro tempo e consolida classificação (Foto: Glyn Kirk/AFP/Getty Images)

Com mais equilíbrio, o segundo tempo continuou movimentado e com possibilidade de gol para os dois times. Devido ao fator casa, os Blues tiveram mais criatividade e quase ampliou a vantagem. Autor do tento inaugural do duelo, Willian serviu Loftus-Cheek depois de uma jogada brilhante, que tirou do alcance do goleiro e acertou a trave.

Dando fôlego novo à equipe, Conte promoveu a entrada de Ivanovic e sacou Willian. Com apenas cinco minutos em campo, o sérvio recebeu bom passe de Pedro e teve o trabalho de mandar para dentro da rede. Valorizando o placar, os mandantes sacramentaram a vaga nas oitavas no fim. Ivanovic foi lançado em profundidade e derrubado na pequena área, com o árbitro apontando para a marca da cal. Batshuayi chutou seguro e deu números finais.