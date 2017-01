Klopp se responsabiliza por eliminação na Copa da Inglaterra e exime jogadores de culpa

(Foto: Divulgação)

O Liverpool foi eliminado da Copa da Inglaterra neste sábado, ao perder por 2 a 1 para o Wolverhampton, em pleno Anfield. Com essa derrota, o ano de 2017 vai ficando cada vez mais difícil para Klopp, ele conquistou apenas uma vitória nos oito jogos do ano.

Em entrevista após a partida, o técnico dos Reds comentou a atuação do seu time: “Tivemos uma péssima performance, começamos mal e tudo ficou pior ainda. Não tenho nada de bom para falar sobre esse jogo. É muito difícil de explicar o que aconteceu. Nós tínhamos a bola, a entregamos, fizemos falta. Nós tentamos, mas não o suficiente no primeiro tempo. Segundo tempo foi melhor, é claro”.

Essa é a segunda eliminação em copas nos últimos sete dias, questionado sobre a frustração de mais uma queda, Klopp comentou a dificuldade de jogos como esse. “Em uma situação como a nossa, depois de perder dois jogos, sem confiança e sem estar no topo da Liga, o jogo fica mais difícil”, completou.

O primeiro gol dos Wolves saiu logo no primeiro minuto do jogo, em um cobrança de falta desviada por Stearman. Klopp disse que o gol facilitou as coisas para o adversário: “Um gol no primeiro minuto deixa tudo mais fácil para eles e mais difícil para nós. É por isso devemos evitar começos assim. Mas, tínhamos 93, 94 minutos para jogar.”

Para a partida de hoje, o alemão ensaiou algumas mudanças no time, como a escalação do jovem Woodburn. Era uma grande chance de ver os jovens talentos dos Reds atuarem. Questionado se estaria desapontado com as atuações deles, Klopp disse que não. “Eu sou o responsável pela derrota, a culpa não é de um jogador ou outro. Você aprende muito sobre os jogadores nestes momentos, mas eu sou o responsável”, afirmou.

Desde que foi contratado, Klopp passou por poucos momentos turbulentos como esse. “Alguém me perguntou se é meu pior momento desde que cheguei no Liverpool. Eu não sei”, disse o treinador. “Mas se é, é o momento perfeito para virarmos a página, pois não da para ir pior. Isso é tudo que precisamos pensar agora”, finalizou.

O Liverpool volta a campo para encarar o líder Chelsea, pela Premier League, na próxima terça-feira (31), em Anfield.