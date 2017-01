United mostra eficiência, goleia Wigan e avança na Copa da Inglaterra

Finalizando a quarta rodada da Copa da Inglaterra neste domingo (28), o Manchester United recebeu no Old Trafford o Wigan, time da segunda divisão inglesa. Depois de controlar o jogo, os Red devils marcaram gols na duas etapas e despacharam o time visitante por 4 a 0 e avançaram as oitavas da FA Cup. Fellaini, Smalling, Mkhitaryan e Schweinsteiger marcaram os gols da partida.

Nesta segunda-feira (30) acontecerá o sorteio das oitavas de final e os duelos estão marcados para os dias 17 e 20 de fevereiro. Mourinho companhia voltam a campo pela Premier League na quarta-feira (1°) em casa contra o Hull City às 18h. Já na Championship, o Wigan entra em campo na sexta-feira (3) contra o Brighton às 16h45 (horário de Brasília)

O jogo começou morno, sem que os times buscassem alternativas de gol. O Wigan foi o primeiro a assustar no jogo, com o meia Connoly, obrigando Romero a fazer boa defesa aos 10 minutos. O United passou a ter mais posse de bola, mas não resultava em jogadas. O time da casa tentou pela primeira vez aos 23' com Mata de voleio. Mkhitaryan perdeu a melhor chance até então após boa jogada de Martial, tirando do goleiro e do gol na pequena área. Mas aos 43 minutos, Fellaini aproveitou cruzamento de Schweinsteiger e marcou de cabeça, abrindo o placar em Old Trafford.

A segunda etapa foi no mesmo ritmo do início do período passado. O time visitante ameaçou com Perkins, Romero soltou mas defendeu em seguida. Mas o United logo ampliou. Aos 11', Martial cruzou e Smalling testou sem chances para o goleiro rival. O 2 a 0 deu tranquilidade aos comandados de Mourinho.

Em outra chance, Mkhitaryan recebeu após sobra de bola, mas a finalização saiu quebrada pela linha de fundo. O Wigan pouco ameaçava e quando chegava, Romero demonstrava paciência. Depois de insistir, o armênio enfim marcou o seu. Mkhitaryan aproveitou contra ataque rápido e passe de Martial. O camisa 22 recebeu dentro da área e chutou com força, fazendo 3 a 0. O francês teve sua chance aos 35 minutos, mas a zaga evitou que a bola entrasse. Após escanteio, o United fez o quarto. Schweinsteiger, que não era titular há mais de um ano, aproveitou o