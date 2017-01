Camisa 10 do Celtic, Moussa Dembélé pode fechar com o Chelsea

​Buscando reforços no deadline day​, o Chelsea tem um novo interesse. Após a venda do meia-campista Oscar, os Blues estão em busca de um novo reforço. Os ingleses ainda não anunciaram nenhum reforço neste mês de janeiro, e segundo a imprensa francesa o jovem atacante francês Moussa Dembélé, seria o alvo principal do Chelsea nesse último dia de janela de transferências do inverno europeu, que se encerra nesta terça-feira (31).



Os Blues ofereceram pelo Dembélé uma proposta de 34 milhões de libras, algo em torno de R$ 133 milhões, para tirá-lo do futebol escocês. O que estaria impedindo a negociação seria o próprio Celtic, que não aceita conversar por menos de 40 milhões de libras, cerca de R$ 156 milhões.



Como se trata do último dia de janela de transferências, acreditamos que o Chelsea possa aumentar a oferta pelo jogador, pelo fato de recentemente vender os meias-campistas, Oscar e Obi Mikel para o futebol francês, assim também como a saída do Ivanovic.



Dembélé despertou interesses em diversos outros times após a sua atuação avassaladora no empate em 3 a 3 contra o Manchester City, que ocorreu pela fase de grupos da UEFA Champions League no ano passado, quando foi o autor de 2 dos 3 gols daquela partida. Além do Chelsea como interesse pelo jogador, estão incluídos também, West Ham e Leicester City.



Dembélé passou pelas categorias de base do Paris Saint-Germain antes de se juntar ao Fulham na temporada 2012/13. Permaneceu no clube inglês até a temporada interior. No Celtic o atacante tem 20 gols marcados em 38 jogos na atual temporada, além de ser titular absoluto e também o camisa 10 do time.