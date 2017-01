Arsène Wenger desmente interesse em Karim Benzema

STUART MACFARLANE/ARSENAL FC VIA GETTY IMAGES

Arsène Wenger, atual técnico do Arsenal garantiu em entrevista concedida na última segunda-feira (30), que os Gunners não tem interesse nenhum em contratar novos atacantes, e que não irão se movimentar no mercado no momento.



"Não temos nenhuma necessidade de contratar atacantes. Nosso ataque está bem preenchido. Temos um grande elenco e não vamos nos movimentar no mercado", disse o comandante dos Gunners, em entrevista coletiva.



Nos últimos dias, a imprensa britânica vínculou que Karim Benzema teria sido oferecido recentemente ao Arsenal e também ao Chelsea, mas, Wenger negou qualquer vínculo com o jogador e interesse em tirar o Benzema do Real Madrid.

"Ligaram ele a nós porque é francês, e porque, talvez, haja bastante barulho sobre se sairá ou não do Real Madrid", concluiu o treinador.



Próximo confronto do Arsenal acontecerá nesta terça-feira (31), contra o Watford, partida válida pela Premier League. Os Gunners é o segundo colocado na tabela do Campeonato Inglês, com 47 pontos, 8 pontos atrás do líder Chelsea, com 55 pontos.