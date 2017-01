Mignolet pega pênalti de Diego Costa e decreta empate entre Liverpool e Chelesa

Liverpool: Mignolet; Clyne, Lovren, Matip, Milner; Wijnaldum, Henderson (c), Can; Lallana (90' Origi), Coutinho (75' Mané), Firmino

Na noite desta terça-feira (31), aconteceu mais uma rodada da Premier League. O clássico da rodada foi entre Liverpool e Chelsea, que se enfrentaram no Anfield. Em um confronto muito disputado, o Chelsea saiu na frente com David Luiz ainda no primeiro tempo. No segundo, os reds conseguiram o empate com Wijnaldum resultando no empate em 1 a 1.

Com o empate os blues seguem líder da competição, agora com 56 pontos, seis pontos a mais que o segundo colocado. Já o Liverpool praticamente deu adeus a disputa do título, com 46 pontos, na quarta colocação.

As duas equipes voltam a campo no sábado (4). O Liverpool enfrente o Hull City e o Chelsea encara o Arsenal.

Liverpool domina, mas é o Chelsea quem marca

Os primeiros cinco minutos de partida com domínio dos reds. Girava a bola com velocidade, mas tinha dificuldades de infiltrar na defesa do Chelsea. Com dez minutos, o Liverpool chegava a marcar mais de 85% de posse de bola, porém, sem nenhuma finalização. Somente com onze minutos um chute. Wijnaldum arriscou de fora da área e Courtois fez boa defesa espalmando. Depois dos quinte minutos, a partida se equilibrou mais, com o Chelsea começando a estar mais presente no campo de ataque.

Com a partida mais igual, os blues começaram a rondar a área do Liverpool. Aos 24, em falta sofrida por Hazard, os blues conseguiram abrir o placar. Willian se preparava para cobrar, quando David Luiz surpreendeu e bateu forte, fazendo 1 a 0 para os visitantes. Após sofrer o gol, a equipe da casa voltou a pressionar forte para tentar o empate ainda na primeira etapa.

O Liverpool tinha dificuldade de trabalhar no ataque, abusava das jogadas em profundidade, sem efetividade. Já o Chelsea, esperava em busca de um contra-ataque. O primeiro tempo terminou do mesmo jeito que começou: com domínio do Liverpool, mas sem levar perigo.

Liverpool consegue empate e Diego Costa perde pênalti

Segundo tempo começou equilibrado, com as duas equipes conseguindo ir ao ataque. Logo aos três minutos o Liverpool perdeu uma grande oportunidade. Após um contra-ataque rápido, a bola sobra para Roberto Firmino que tenta a finalização de primeira, mas manda para longe. A resposta do Chelsea veio aos seis. Milner vacilou dentro da área e a bola sobrou para Moses. O nigeriano tentou o chute forte, acertou a trave e foi pela linha de fundo.

Com as duas equipes chegando ao ataque gols eram questão de tempo. E o empate veio. Depois de um bom lançamento para Milner dentro da área, o inglês cabeceou para trás, e Wijnaldum chegou para uma nova cabeçada, empatando a partida em 1 a 1. Depois do gol, o jogo ganhou velocidade. As duas equipes começaram a disputar mais a bola, acontecendo mais roubadas de bola e passes errados.

O Liverpool tentava chegar ao gol da virada, quando foi o Chelsea que ficou próximo. Aos 30, Matip cometeu pênalti em Diego Costa. O próprio foi para a cobrança, mas Mignolet fez grande defesa, evitando o segundo gol dos blues. Mesmo com o lance perdido, o Chelsea seguia mais no campo de ataque na parte final do jogo, principalmente por jogada criadas por Fàbregas.

Chegando nos acréscimos, Pedro quase fez um belo gol, arriscando chute de fora da área. No lance seguinte, foi a vez de Firmino perder mais uma clara chance de gol, cabeceando em cima do goleiro Courtois. Mas nada foi suficiente, com a partida terminando empatadada.