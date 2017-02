Klopp destaca bom desempenho do Liverpool em empate contra o líder Chelsea

Foto: Clive Mason/Getty Images

Nesta terça-feira (31), o Liverpool fechou janeiro com um empate em casa por 1 a 1 contra o Chelsea. O mês foi tenebroso para a equipe, distanciando-se dos Blues, que lideram com folga a Premier League e que ainda teve duas eliminações para Southampton e Wolverhampton da Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa.

Mesmo assim, o alemão Jurgen Klopp elogiou o trabalho de sua equipe em casa, preferindo ver o time atuar assim em outras oportunidades: "Estou feliz com o desempenho do time Eu acho que foi óbvio que jogamos contra um excelente equipe. Eles fizeram um lindo gol. Sim, é claro, se ele [Mignolet] fica ao lado da trave, seria uma defesa fácil.depois disso."

O treinador ainda foi mais longe, se animando com participação assim mesmo que o resultado positivo não aconteça. "Eu realmente prefiro um empate como este com um bom desempenho do que ter três pontos e nenhuma ideia de por que os conseguimos. A melhor coisa teria sido esta performance e três pontos. Obviamente não era a noite perfeita para nós, mas nos salvamos com o empate. Estou muito bem com o desempenho e estou feliz por podermos dar um pequeno sinal de que ainda disputamos o título".

David Luiz abriu o placar para os visitantes em um bonito gol de falta. Wijnaldum empatou a partida na etapa final. Klopp animou os torcedores do time, afirmando que o time segue em frente. "Enquanto este clube mantiver o poder de criação, excelente. Vamos ficar calmos e ter um pouco de diversão quando você pensa sobre o time. Nada foi decidido até agora, mas temos uma chance. Então vamos em frente e ver onde terminamos", encerrou.