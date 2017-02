Pocchetino lamenta perda de pontos diante do Sunderland na luta pelo título

Foto: Laurence Griffiths/Getty Images

O Tottenham foi até o norte da Inglaterra e saiu apenas com o empate em 0 a 0 com o Sunderland, que está apenas na 19° colocação. O resultado deixou o time londrino na vice liderança da Premier League 2016/17 com 47 pontos, 10 atrás do Chelsea, que também empatou na rodada com o Liverpool.

Porém, mesmo sem sair derrotado do Stadium of Light, o placar não foi comemora pelo técnico Mauricio Pocchetino. Segundo o argentino, faltou concluir ao oportunidades. "Estou um pouco decepcionado com o desempenho no primeiro tempo. Nós não criamos e não aproveitamos a nossa oportunidade, apenas um chute no alvo é muito pouco".

Em entrevista a TV oficial do clube, o treinador enfatizou a melhora significativa na segunda etapa, sendo esse momento o que levou a decepção do treinador com o resultado mínimo.



"No segundo tempo jogamos melhor e criamos oportunidades, mas não foi suficiente para vencer o jogo. Foi uma grande chance de reduzir a diferença com o Chelsea no topo."Nós mostramos uma falta de agressão no primeiro tempo e esse foi o problema. Não podemos nos dar o luxo de jogar dessa maneira quando estamos jogando para grandes partidas. Vamos corrigir isso para sábado. Outra oportunidade para nós ganhar três pontos", salientou.

O meia Mousa Dembelé, titular na partida, corroborou com o pensamento de seu comandante. O time melhorou no segundo tempo mas não o suficiente para vencer. "Foi uma daquelas noites, começamos bem na primeira etapa, mas sem grandes chances.Os resultados foram bons para nós, então foi uma oportunidade perdida. Foi uma noite frustante e não há mais o que dizer sobre o assunto".