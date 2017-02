Ídolo do Chelsea, Lampard anuncia aposentadoria aos 38 anos

(Foto: Divulgação/Chelsea

Um dos maiores ídolos do Chelsea e do futebol inglês, o meia-campista Frank Lampard anunciou sua aposentadoria na manhã desta quinta-feira (2). O comunicado foi feito por um longo texto em suas redes sociais.

"Após 21 anos incríveis, eu decidi que agora é o momento ideal para encerrar minha carreira de jogador profissional. Mesmo eu tendo recebido uma série de ofertas legais para continuar jogando tanto na Inglaterra quanto fora, aos 38 eu sinto que é o momento de começar um novo capítulo na minha vida", escreveu.

"Tenho imenso orgulho de todos os troféus que conquistei, por ter representado a seleção do meu país mais de 100 vezes e marcado mais de 300 gols na carreira", acrescentou.

Lampard ainda agradeceu aos familiares, amigos, técnicos e funcionários de todos os times pelos quais passou na carreira, fazendo homenagem especial ao Chelsea.

"É impossível agradecer individualmente a todos que me deram apoio nos meus 13 anos jogando lá. Tudo o que posso dizer é que, do dia em que assinei o primeiro contrato até hoje e no futuro, sou eternamente grato por tudo e a todos. Os torcedores sempre deram enorme apoio a mim e aos meus companheiros. Essa paixão e fome por vitórias me guiaram a dar meu melhor ano após ano. Não teria alcançado nada sem eles", complementou.

"Claro que a maior parte do meu coração pertence ao Chelsea, o clube que me deu tantas grandes memórias. Nunca esquecerei a oportunidade que me deram e o sucesso que conseguirmos ter juntos", postou o Lampard.

Na postagem, Lampard ainda falou sobre seu futuro e que pode se tornar treinador nos próximos anos."Olhando para frente, sou muito grato à FA [Associação de Futebol da Inglaterra] pela oportunidade de estudar para me qualificar como técnico, e espero conquistar oportunidades fora do campo que são abertas por essa decisão", finalizou.

Maior artilheiro da história dos Blues, Lampard atuou no Chelsea de 2001 a 2014 e foi um dos líderes durante a ascensão da equipe, após a chegada do russo Roman Abramovich. Pela equipe, o lendário camisa 8 atuou 649 vezes e marcou 211 gols, conquistou três títulos do Campeonato Inglês, quatro Copas da Inglaterra, duas Copas da Liga, duas Supercopas, uma Liga Europa e uma Liga dos Campões. Já pela seleção inglesa. O meio campista ainda defendeu a seleção em 106 jogos, marcando 29 gols. Teve sua participação nas Copas do Mundo de 2006, 2010 e 2014 e da Eurocopa de 2004. Em 2012, ficou de fora da Euro por uma lesão.

Frank Lampard foi revelado nas categorias de base do West Ham, Lampard começou profissionalmente no Sawnsea, em 1995. Após nove jogos, o jogador voltou aos Hammers antes de chegar ao Chelsea em 2001. Depois de passar 13 anos no Chelsea, em 2014 foi transferido para o futebol estadunidense, voltou à inglaterra para defender o Manchester City antes mesmo de estrear pelo New York City. O meia chegou a marcar contra seu ex-clube, mas se recusou a comemorar.