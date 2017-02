Gol e assistência rendem elogios de Guardiola a Gabriel Jesus na estreia da Premier League

Divulgação/Manchester City

Após goleada do Manchester City por 4 a 0 contra o West Ham, Pep Guardiola concedeu entrevista a imprensa inglesa e elogiou Gabriel Jesus. O espanhol confessou que não esperava um resultado tão imediato do atacante, que na sua estreia atuou 8 minutos contra o Spurs - marcando um gol que foi anulado, jogou também contra o Crystal Palace, e agarrou a oportunidade de fazer um gol e dá uma assistência no jogo contra o West Ham.

“Foi um bom impacto para uma primeira aparição com 8 minutos contra o Spurs. Depois o jogo contra o Crystal Palace ele teve uma boa performance e hoje contra o West Ham”, disse Guardiola.

Pep o comparou a uma melancia, elogiando o atacante: ''Você nunca sabe. É como uma melancia, você tem que abrir e ver. A perspectiva era boa, um jovem jogador com bom talento. Mas ele tem uma boa mentalidade, é tão agressivo, tem sonhos, quer aprender e se tornar algo no futebol mundial”.

O técnico também comentou sobre a escalação usada no duelo contra o time londrino. Disse está animado com o potencial formado pelo trio Raheem Sterling, Leroy Sané e Gabriel Jesus, deixando no banco Sergio Aguero.

“Esses três caras são o futuro para este clube, a média de idade é de 20 anos. Você não vê atacantes tão jovens nos grandes clubes europeus no momento, então isso é bom para o futuro. Estamos muito satisfeitos que Gabriel tenha chegado para a equipe, ele está nos mostrando seu potencial e seu nível”.

Manchester City é o 5º colocado com 46 pontos, 10 pontos atrás do líder do Chelsea, que está com 56. Próximo confronto do City pela Premier League é contra Swansea City, no próximo domingo (5), às 11h30 (Brasília).