Koeman ajusta Everton para enfrentar Bournemouth e enaltece volta de Gueye

Foto: Chris Brunskill/Getty Images

Após o empate contra o Stoke City fora de casa no meio de semana, o Everton estabilizou-se no sétimo lugar da Premier League com 37 pontos em 23 jogos. O time agora vira o foco para a 24° rodada, onde receberá o Bournemouth neste sábado (4) no Goodison Park.

O técnico Ronald Koeman está com o time bem montado e tem opções para utilizar em sua formação ideal e diz não ter dúvidas de quem escalar na partida. Para a partida contra os Cherries, o time já terá a volta do volante Idrissa Gueye, que estava na seleção de Gana durante a Copa Africana de Nações. Sobre o ganês, Koeman agradece pela volta do jogador ao elenco e comentou sobre a formação do time.

"Nós tivemos algumas caras novos na equipe [desde]. É sempre uma decisão grande, difícil para um comandante, mas eu gosto de tê-la. Agora eu posso olhar para os detalhes do que precisamos para um determinado jogo e colocar o melhor meio-campo no campo. Sim, eu sempre tomo minha decisão rapidamente e não tenho dúvidas de quem colocar para o jogo".

Bolasie e Besic são os únicos desfalques para o confronto de sábado. "Mo [Besic] está se recuperando. Acho que em duas semanas ele será capaz de estar envolvido nos treinamento.Ele está trabalhando duro e eu aprecio o que ele está fazendo, como ele está agindo e ele quer voltar logo que possível. Isso é realmente bom."

Durante a janela de inverno, o Everton investiu pouco, mas trouxe jogadores pontuais para Koeman. Além da volta de Gueye, chegaram o meia Schneiderlin e o atacante Lookman, de apenas 19 anos. O holandês aprovou as movimentações e fez o adendo sobre o elenco ser reduzido.

"Temos um time muito pequeno, mas temos números suficientes para competir e todos têm a oportunidade de jogar, começar ou estar no banco, o que é bom para a equipe que todos os jogadores estão envolvidos", encerrou.