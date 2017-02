Chelsea sobra, dá o troco no Arsenal e aumenta 'gordura' na liderança

Com sombras, o Chelsea venceu o dérbi contra o Arsenal, por 3 a 1, no Stamford Bridge, pela 24ª rodada da Premier League, neste sábado (4). Os gols dos Blues foram marcados por Marcos Alonso, Eden Hazard e Cesc Fàbregas, enquanto Olivier Giroud diminuiu para os Gunners já nos acréscimos do segundo tempo.

Além da ótima exibição de Hazard, que marcou um golaço, o goleiro Thibaut Courtois e o meio-campista N'Golo Kanté fizeram uma excelente partida e lideraram o Chelsea para mais uma vitória. O triunfo deste sábado (4) serviu como uma revanche, já que, no primeiro turno, o Arsenal havia vencido o Chelsea no Emirates Stadium por 3 a 0.



Na próxima semana, o Chelsea irá até Burnley no domingo (12) enfrentar o time local, enquanto no sábado (11) o Arsenal receberá o Hull City no Emirates Stadium buscando se manter nas primeiras colocações.

Arsenal começa bem, mas Chelsea marca e melhora em campo

O Chelsea começou a partida pressionando o time vermelho de Londres chegando ao gol logo aos 16 minutos com Marcos Alonso. Após boa cabeçada de Diego Costa em conclusão à um otimo cruzamento de Pedro, a bola atingiu o travessão, no rebote Alonso disputou com Bellerín (que saiu lesionado após bater a cabeça neste lance) e empurrou de cabeça fazendo 1 a 0 pros Blues.

Logo após, Matic achou Alonso pela esquerda que cruzou para Diego Costa, o atacante espanhol finalizou pra fora porém muito próximo de Cech. Na marca dos 37 minutos, Gabriel Paulista recebeu um ótimo cruzamento de Oxlade-Chamberlain, cabeceou e obrigou Courtois a fazer uma linda defesa, foi a melhor oportunidade do Arsenal no primeiro tempo.

O time de Antonio Conte dominou quase toda a primeira etapa, o máximo que o Arsenal conseguiu foram alguns escanteios e lances de bola parada muito por culpa de Özil e Sánchez, os astros do time de Wenger fizeram uma atuação muito abaixo do esperado.

Hazard aparece e define o jogo para o Chelsea

Vindo de um péssimo primeiro tempo onde não se encontrava, o Arsenal tentou mudar seu ritmo logo no início de jogo mas Hazard impediu ampliando o placar pro Chelsea com apenas 8 minutos da segunda etapa. O belga recebeu a bola de Diego Costa no círculo central, deixou Koscienly pra trás e Coquelin caído, na entrada da área Hazard tirou novamente Koscienly e também Mustafi, e tocou por cima do goleiro Petr Cech.

O Arsenal desde então pouco atacou, o Chelsea já controlava o jogo e dominava o meio-campo muito por "culpa" de N'Golo Kanté, o francês se mostrou mais uma vez onipresente chegando a ter incríveis 6 roubadas de bola.

Arsenal só foi ameaçar aos 79 minutos de jogo, com Mustafi, após uma cobrança de escanteio de Özil, o zagueiro alemão subiu bem mas cabeceou torto para fora. Faltando cinco minutos para o fim de jogo, Petr Cech saiu jogando errado, entregou a bola nos pés de Fàbregas que viu o goleiro adiantado e tocou por cima com muita categoria. Aos 91 Olivier Giroud fez o gol de honra dos Gunners com uma cabeceada precisa após cruzamento de Nacho Monreal.