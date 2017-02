Mourinho mantém otimismo sobre vaga na Champions League e elogia atuação do United

Foto: Plumb Images/LCFC via Getty

Após a vitória avassaladora do Manchester United por 3 a 0 contra o Leicester City neste domingo (5), o treinador José Mourinho elogiou seu plantel e exaltou a qualidade do elenco na luta por uma vaga na Champions League.



"Fizemos o que temos vindo a fazer: jogamos bem contra um oponente duro. Não tivemos controle nos primeiros minutos, mas depois tivemos a posse de bola, criamos oportunidades e marcamos gols", afirmou o comandante português.

Mourinho também comentou sobre a aproximação do top-four - após o resultado, o United está a apenas dois pontos do quarto colocado Arsenal.



"Não olho para os rivais. Olho para nós. Estamos um pouco mais perto dos outros. Vamos continuar lutando, não perdemos na Premier League desde outubro", ressaltou.



Mou ainda deixou uma mensagem de apoio ao técnico italiano, Claudio Ranieri - que vem passando por uma fase de pressão pelo fato do Leicester está em 16º na tabela empatado com o 15º colocado Swansea City, com 21 pontos e a 3 pontos na frente do último colocado, Sunderland, que soma 19 pontos. "Foi o melhor treinador do ano e mereceu-o totalmente. Acredito que o Leicester não vai cair para a Championship", disse o técnico português.

Mourinho e seus comandados retornam à campo neste sábado (11) diante do Watford em Old Trafford. Válida pela 24ª rodada da Premier League, o confronto tem início às 13h.