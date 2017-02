Conte explica como mudou estilo de jogo do Chelsea e vê mérito em seu trabalho

Foto: Divulgação/Chelsea FC

Com nove pontos de vantagens na frente de seus adversários, o Chelsea, comandado por Antonio Conte, está na direção certa para o sexto título da Premier League na história do clube londrino. Na última temporada, os Blues ficaram apenas no 10º lugar, sem se classificar sequer para a Liga Europa, e agoira vem dando a volta por cima.

O próprio técnico vê mérito em seu trabalho, que mudou todo o sistema de jogo mesmo após três vitórias nas primeiras rodadas. Conte chegou ao Chelsea fazendo história, tornou-se o primeiro a ganhar o prêmio três vezes consecutivas de melhor técnico do mês, pela Premier League.

Eu tenho fé cega no que eu faço. Nós vencemos os primeiros três jogos, mas não gostei da performance. Foi uma época delicada, mas não dramática. Olhando para a última temporada, quando o Chelsea tinha praticamente os mesmos jogadores, você não podia imediatamente transformar um patinho feio em cisne. Acho que, no fim, encontramos nosso equilíbrio. A fé cega nas minhas ideias ajudou e encontramos o equilíbrio. A fé cega nas minhas ideias ajudou. Eu fiz algumas escolhas fortes - afirmou o treinador à Sky Sports Italia.

Com a grande mudança na vice-liderança do campeonato, Conte deixou claro que nenhum time o preocupa, mas prefere não falar ainda sobre títulos, já que a história do próprio Chelsea mostra que tudo pode acontecer dentro da competição.

Não há nenhum time em particular que me preocupe mais. A experiência de ter sido jogador realmente ajuda. Eu ganhei a Liga dos Campeões, mas também perdi outras finais e isso me fez mais determinado para vencer. Você não pode falar de título ainda, já que qualquer coisa pode acontecer. Olha para a gente, Chelsea estava sofrendo no início e mudou a situação toda na temporada. Nós temos que nos manter calmos'', finalizou o técnico.

Chelsea é o líder da Premier League com 59 pontos. Seu próximo confronto pelo campeonato é contra o Burnley, no próximo domingo (12), às 11h30 (de Brasília).