Leicester desmente boatos sobre saída de Ranieri, mas admite necessidade de melhora

Foto: Plumb Images / Getty Images

Claudio Ranieri chegou ao Leicester no começo da temporada passada e ao fim dela conquistou o inédito e surpreendente título da Premier League para os Foxes. Nesta nova época, porém, o time não vai bem no campeonato inglês, apesar da boa campanha na Champions League. A um ponto da zona de rebaixamento, especulações sobre demissão do italiano rondam a imprensa britânica.

Entretanto, nesta terça-feira (7), o clube lançou uma nota em seu site oficial desmentindo tais alegações, demonstrando ainda um "inabalável apoio" ao técnico de 65 anos. Essa mesma nota ainda remete que é esperado uma recuperação da agremiação na Premier League, mas que incentiva Ranieri nessa missão.

"Em relação às recentes especulações, o Leicester gostaria de deixar absolutamente claro que o clube mostra apoio inabalável no trabalho de Claudio Rainieri", lê-se na nota. "Enquanto sabe-se que melhoras precisam ser feitas, também entendemos que o sucesso recente da equipe passa por determinação, força mental e estabilidade para superar os obstáculos."

É possível também ler que todos envolvidos com o Leicester continuará unidos e sob o comando do comandante italiano, além de frisar a manutenção do foco dos jogadores.

Os Foxes apenas têm cinco vitórias na Premier League e ocupam neste momento a 16ª posição com 21 pontos, um a mais que o Hull City, primeiro na zona da degola Em 2017, a equipe não marcou um gol na competição e caso for rebaixada, será apenas o segundo time na história a ser campeão da primeira divisão e ser relegado - o anterior foi o Manchester City.

Em contrapartida, a campanha do Leicester na Champions League é no mínimo motivadora. O clube terminou no topo do Grupo G garantindo vantagem de jogar o segundo jogo das oitavas em casa, contra o Sevilla. O primeiro jogo da fase inicial do mata-mata da competição europeia acontece no próximo dia 22.