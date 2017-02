Atual titular, Caballero rechaça críticas a Claudio Bravo: "Logo veremos seu melhor"

Foto: Robbie Jay Barratt / Getty Images

Na última janela de verão da Europa, o atual treinador do Manchester City, Pep Guardiola preferiu um outro goleiro ao ídolo da torcida Joe Hart. A escolha foi do chileno Claudio Bravo, que estava no Barcelona, mas desde sua chegada o arqueiro anda tendo problemas em manter a bola longe das redes e acabou perdendo a posição para o argentino Willy Caballero.

O herói da última edição da Capital One Cup, porém, demostrou apoio ao companheiro de equipe, lembrando que sua primeira temporada na Premier League também foi difícil, precisando mostrar melhoras na segunda, apesar da idade.

"Eu tentei manter o foco e pensar sempre nos jogos em meu primeiro ano no City, mas ouvia e estava ciente das críticas que faziam-me, porém aprendi e me esforcei bastante para melhorar logo no segundo ano", comentou o goleiro no site dos Citizens. "Depois da final na Capital One Cup, a torcida começou a me apreciar e isso tem me ajudado motivado bastante", acrescentou.

Por fim, o argentino falou que tenta ajudar o companheiro de time aconselhando-o sobre times, jogadores, estádios e tudo que ele sabe sobre a Premier League em si, além de lembrar sobre seus tempos difíceis no City.

"Falo com Bravo o tempo todo e tenho dado para ele conselhos sobre a Premier League - jogadores, treinadores, estádios, times e como eles jogam", revelou. "Também falei para ele que meu primeiro ano também não foi nada fácil e não tão feliz, mas porque ele joga quase toda semana, ele sentirá diferenças jogo após jogo. Ele só precisa se manter confiante e trabalhar duro que eu sei que logo veremos o seu melhor", finalizou.

Depois de um primeiro semestre de temporada complicado, Bravo acabou perdendo a condição de titular para Caballero, que foi a preferência de Guardiola nos últimos três jogos da PL.