Em boa fase, Harry Kane revela importância de Pocchetino no Tottenham

Foto: Mark Kerton/Getty Images

Com a vitória no último sábado (4) sobre o Middlesbrough, o Tottenham permaneceu na vice-liderança da Premier League com 50 pontos ganhos. Apesar de estar nove pontos atrás do líder Chelsea, a equipe londrina vive bom momento na competição, já que não perde há dez jogos, desde o revés sobre o Manchester United por 1 a 0 no dia 11 de dezembro.

Artilheiro dos Spurs na temporada com 16 gols em 22 jogos, o atacante Harry Kane falou sobre um dos principais, se não o mais importante, fatores para o desempenho da equipe na temporada: Mauricio Pochettino. O técnico argentino, em sua terceira temporada na equipe de Londres, disciplinou o time em diversos aspectos do jogo.

O camisa 10 não deixou de elogiar Pochettino, falando sobre situações em que ele consegue mudar o patamar do time: "Muitas vezes ele está calmo, mas ele é muito apaixonado pelo jogo. Se ele sente que o problema não é de jogo, mas é sobre a atitude, ele vai nos dizer que precisamos trabalhar mais ou jogar mais", afirmou.

Titular também do English Team, Kane corrobora com o pensamento do treinador. O atacante afirma que ele é justo com os atletas, apesar de ser rígido com quem não contribui com o time.

"Ele é emocional e todos sentimos o mesmo, todos queremos vencer, todos temos o mesmo objetivo. Ele é muito respeitoso se você o respeitar. Se você trabalhar duro para ele, ele vai te dar o seu tempo. Mas ele é cruel se você se opor a ele, se você não quer trabalhar para ele e não quer ser um jogador de equipe, você não fará parte da equipe", disse Kane.

O time segue trabalhando para o restante da temporada. O time vai até Liverpool enfrentar os Reds no próximo sábado (11) às 15h30 no horário de Brasília.