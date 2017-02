Com apenas uma vitória no ano, Lallana explica desvantagem do Liverpool em relação aos rivais

Foto: Andrew Powell / Getty Images

No início da temporada, o Liverpool começou sua campanha na Premier League se apresentando como possível candidato ao título da competição. Entretanto, os Reds não conseguiram manter a boa forma e, em 2017, não somam nenhuma vitória, conquistando apenas dois pontos de 12 possíveis. Adam Lallana, meia-atacante do clube, disse ao Liverpool Echo que acredita que isso acontece pela falta de "experiência vencedora" no elenco, chegando a lembrar que no grupo, apenas Milner possui-a.

Essa falta de vitórias no atual ano fez com que o Liverpool saísse do G-4, coisa que não acontecia desde setembro do ano passado. Agora, o time precisa correr atrás do prejuízo nas próximas semanas se quer continuar na briga direta por vaga na próxima Champions League. E enquanto isso, o Chelsea dispara ainda mais na liderança, vencendo Middlesbrough, Sunderland e Crystal Palace por 1 a 0 em partidas bem apertadas.

"Você pode ver que eles [Chelsea] têm muita experiência e acabam sendo acostumados com a ideia de vencer", comentou para o jornal da cidade. "Eles sabem vencer partidas mesmo quando não são os melhores no confronto, até porque não é preciso vencer sempre por cinco ou seis gols. Talvez essa seja uma área em que precisamos evoluir, porque também temos que entender o quão bom somos em alguns momentos", opinou o inglês.

Lallana ainda direcionou que Milner é o único no grupo que ganhou títulos nos últimos anos - em seus tempos de Manchester City. "Eu e os outros jogadores não ganhamos títulos ou muitas taças, portanto precisamos aprender dele e ouvir dele, pois esse tipo de pensamento é vital. Temos que aprender e voltar a vencer jogos na Premier League o mais rápido possível", acrescentou.

A única partida que os Reds venceram em 2017 foi pela Copa da Inglaterra, no Replay contra o Plymouth da quarta divisão. Perdeu para o Wolverhampton na quarta rodada da competição mais antiga do mundo, além de ser eliminado na semifinal da Copa da Liga Inglesa pelo Southampton, perdendo os dois jogos pelo placar mínimo. A equipe de Jürgen Klopp volta a campo no próximo sábado (11), às 15h30, contra o Tottenham, em casa.