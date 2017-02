Distante da liderança, Mustafi ainda vê Arsenal na briga pelo título da Premier League

Foto: Stuart MacFarlane / Getty Images

Nas últimas duas rodadas, o Arsenal distanciou-se cada vez mais do líder Chelsea na Premier League. Os Gunners perderam para Watford e os Blues, ficando agora a 12 pontos da liderança, além de se manter na quarta posição na tabela no momento. Contudo, nem isso tira a confiança do zagueiro Shkodran Mustafi, que contou ao Sky Sports que o time do norte de Londres ainda brigará pelo título da competição.

Os supracitados resultados, porém, são "muito desapontantes" no ponto de vista do defensor, fazendo-o admitir que será mais complicado conquistar o caneco, contudo ele não deixará de acreditar enquanto houver a mínima possibilidade.

"Reconheço a dificuldade que será, principalmente neste momento, mas eu não paro de acreditar, não desisto", disse. "Enquanto for possível, iremos lutar e no fim veremos se fomos muito sortudos ou bons demais para alcançar esse objetivo", acrescentou.

Analisando brevemente os últimos dois jogos, o alemão explicou que, contra o Waftord, a equipe acabou acordando para o jogo tarde demais e, quando viu, já estava perdendo por dois gols. Contra o Chelsea, por outro lado, sabiam da dificuldade que seria, mas acabou não sendo o suficiente, nas palavras do Gunner.

"O primeiro jogo que perdemos contra em casa [contra o Watford], realmente foi decepcionante. Nós acordamos um pouco tarde para a partida, concedemos dois rápidos tentos e foi complicado conseguir o empate. Contra o Chelsea, foi um jogo completamente diferente. Entendíamos a dificuldade que seria jogar no Stamford Bridge, contudo sabíamos que poderia ser possível vencer. No fim das contas, creio que não fizemos o suficiente", completou.

O Arsenal volta a campo no próximo sábado (11), quando recebe o Hull City pela Premier League. Após, enfrentará o Bayern de Munique pela Champions League, na quarta-feira (15), na partida de ida pelas oitavas de final da competição, em jogo que será disputado em Munique.