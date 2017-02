De Gea rechaça rumores de saída ao Real Madrid e mantém foco no United

Foto: Getty Images

Finalizada a janela de transferências do inverno Europeu, o Real Madrid começa a buscar nomes para reforçar o elenco na próxima temporada, sendo um deles o atual goleiro do Manchester United, David De Gea.



O técnico Zinedine Zidane se diz satisfeito com o trabalho de Navas e já manifestou sua opinião para a diretoria. Mas, ver com bons olhos a negociação de De Gea, que poderá ser uma alternativa a Keylor Navas - atualmente goleiro do Real Madrid.



De Gea concedeu entrevista nesta quinta-feira (9), pela manhã ao jornal ''AS", mas o goleiro não deixou claro seu futuro no Manchester United e completou dizendo que United era um grande clube. "O futuro ninguém sabe. Futuro é futuro. Estou muito feliz aqui, é um grande clube. Na Inglaterra, se joga um grande futebol", disse.



O defensor do Manchester United, também não disse sobre a possível ida para o Real Madrid, evitou falar sobre o interesse e disse que irá se concentrar no ''seu clube''. "Disso não vou falar. Deste tema, não vou falar mais. Vou ficar concentrado no meu clube", finalizou.



A negociação, no entanto, não deve ser fácil com o Manchester United. Segundo a imprensa italiana, a cláusula de rescisão está avaliada em 65 milhões de euros, cerca de R$ 216 milhões. E o United não tem a intenção de negociá-lo. O contrato é válido até 30 de junho de 2019.