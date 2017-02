Melhores amigos, Fernandinho elogia Gabriel Jesus e fala como o convenceu para atuar no City

Foto: Divulgação/Manchester City

Com um grande início de carreira, Gabriel Jesus chegou ao Manchester City empenhado pelo próprio técnico Pep Guardiola - que ligou para o jovem de 19 anos para aceitar a ida ao City quando ele ainda estava no atuando pelo Palmeiras. Um dos protagonistas nisso tudo também, foi seu amigo e companheiro de equipe, Fernandinho - que ajudou a convence-ló recusar propostas de outros clubes, como o Barcelona e Real Madrid, para ir jogar na Premier League.



Fernandinho foi entrevistado pelo ''The Sun'', e falou um pouco sobre o fato de ter influenciado Gabriel Jesus a se juntar ao Manchester City.



"Eu só pedi para ele escolher o City, para vir para cá. Eu falei com ele e fui honesto. Grandes times queriam assinar com ele, especialmente o Barcelona e o Real Madrid. Eu só disse: 'olha, você pode olhar as escalações do Barcelona e do Real e ver qual jogador de 19 anos é titular lá. Tem o Pep Guardiola no City e ele adora jovens no time, dar a oportunidade para jogadores mais novos'. Eu disse a ele que ele teria oportunidade de jogar. Talvez não sendo titular todo o tempo, mas de jogar com frequência", contou Fernandinho ao jornal “The Sun”.



Por mais que tenha o influenciado, Fernandinho disse o ajudou como amigo e ressaltou que o fato do Gabriel ser 9 da seleção brasileira ajuda ele a lidar com a pressão. "Ele fez a escolha dele. Eu só falei como amigo. Ele já está mostrando que pode lidar com a pressão e está jogando como o 9 da seleção brasileira", disse o volante, ressaltando que Jesus precisa aprender mais. "Ele precisa aprender algumas coisinhas a mais, mas é normal e vamos ajudá-lo", ressaltou.



Para finalizar a entrevista, o volante não pôde deixar de elogiar seu amigo, falou sobre a personalidade de Gabriel, ressaltando a sua inteligência e disposição a aprender.

"A personalidade dele é como vocês veem: calmo. Ele é inteligente, esperto e sempre pronto a aprender. E isso é uma das coisas mais importantes, ser uma boa pessoa e consequentemente um bom jogador", disse.