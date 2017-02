Com cinco gols no mês, Dele Alli recebe prêmio de melhor jogador de janeiro da Premier League

Google Plus

Foto: Divulgação/Delle Ali/Tottenham

Nesta sexta-feira (10), Dele Alli foi nomeado o jogador do mês de janeiro da Premier League, tendo marcado cinco gols e ajudando o Tottenham a ficar invicto neste mês de janeiro, com três vitórias e dois empates e na vice-liderança.

"É uma grande honra", disse Alli após receber o prêmio. "Toda a equipe jogou muito bem neste mês, jogou como um time". acrescentou o meio-campista, em uma declaração para o site da Premier League.

O jovem jogador da seleção inglesa marcou duas vezes nas vitórias sobre o Watford (1-4) e Chelsea (2-0) e um gol importante no empate contra o Manchester City no Etihad Stadium (2-2).

Na lista de vencedores desta temporada estão inclusos os nomes de Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Diego Costa (Chelsea), Eden Hazard (Chelsea), Son Heung-min (Tottenham Hotspur) e Raheem Sterling (Manchester City).

Carroll recebe o prêmio de melhor gol de janeiro, pela Premier League





Além de Dele Alli, a FA entregou ao atacante Andy Carrol, jogador do West Ham, o prêmio de gol mais belo do mês de janeiro. O atacante marcou de bicicleta na vitória por 3 a 0, contra o Crystal Palace no último dia 14. Andy falou que o gol marcado foi o melhor gol que marcou e disse ter ficado encantado.

"Estou encantado de ter ganho o prêmio de melhor gol de mês, sobretudo porque tinha outros tantos de grande beleza", afirmou Carroll.

"Quando acertei a bola, sabia que ia entrar, senti uma conexão especial. É, sem dúvida, o melhor gol que marquei em minha carreira, e estou muito orgulhoso", continuou.

Henrikh Mhkitaryan (Manchester United), Peter (Chelsea), Dimitri Payet (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool) e Cristhian Stuani (Middlesbrough) conseguiram os trofeus desta categoria na atual temporada.