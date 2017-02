Em mau momento, Liverpool recebe vice-líder Tottenham na busca por recuperação

No último jogo do sábado (11) pela 25° rodada da Premier League, dois candidatos ao título da competição se enfrentam às 15h30. Em Anfield, o Liverpool abre as portas para receber o Tottenham, com ambos os times na busca de encostar no líder Chelsea.

Sem vencer no campeonato desde o dia 31 de dezembro, quando bateu o Manchester City por 1 a 0 na 19° rodada, o Liverpool está atualmente em 5° lugar com 46 pontos ganhos, 13 atrás do time de Antonio Conte. Já Pochettino e companhia estão na segunda colocação, com 50 pontos.

No dia 27 de agosto do ano passado, as equipes se enfrentaram no White Hart Lane ainda pela 3° rodada da Premier League, prevalecendo o empate de 1 a 1. As duas equipes estarão desfalcadas e tentarão entrar com o que de melhor tem disponível no elenco.

Klopp espera mudança de postura em relação ao duelo contra o Hull

A fase não é das melhores. Após vir do mês de janeiro com saldo negativo (apenas uma vitória contra o Plymouth pela Copa da Inglaterra), o time ficou distante do líder Chelsea e mais recentemente foi derrotado pelo Hull City no sábado (4) por 2 a 0.

Jurgen Klopp espera que a equipe esteja com outra atitude em Anfield. "Temos que procurar soluções não desculpas. Mas só porque você não está voando não significa que não pode vencer o próximo jogo. Cada situação é um desafio. Meu trabalho nunca é fácil, mas eu sempre gostei de desfrutar desses desafios. Isso é futebol. Temos que mostrar que podemos fazer melhor em campo, sabemos que podemos, mas temos que mostrar isso contra os Spurs. Se amanhã jogarmos da mesma maneira como jogamos contra o Hull na semana passada, nós não teremos nenhuma chance."

Klopp também não decidiu quem será o goleiro titular da partida até o momento. Mignolet e Karius não conquistaram totalmente a confiança do alemão. "Não decidi nada, por isso não é certo que alguém tenha uma informação dizendo quem vai começar. Não há nada a dizer sobre isso."

O time também conta com outras três dúvidas: Lallana, Klavan e Lovren estiveram fora de alguns trabalhos durante a semana. A situação do zagueiro estoniano foi um pouco pior, já que ficou doente de cama por quase uma semana e perdeu peso. Adam e Lovren ainda farão últimos testes para ver se estão recuperados de lesão no tendão de aquiles e joelho, respectivamente.

Apesar de alguns desfalques, confiança em alta

Somente duas derrotas em toda competição. O Tottenham segue sendo o time a estar mais perto dos Blues na caça pelo título da Premier League, com nove pontos separando ambos. Contra o Liverpool, o clube londrino espera manter sequência sem derrotas no ano de 2017.

Em entrevista coletiva cedida no meio de semana, o argentino comandante do time, Mauricio Pochettino comentou sobre o que será do time em Liverpool e sobre desfalques.

Caso o time vença, ficará a sete pontos dos Reds, 5° colocado, firmando lugar entre os times que estariam na Champions League da temporada que vem. Mas Mauricio pensa no título. Mauricio: "Eu estou pensando no topo da tabela de modo que não é um problema hoje. O importante é tentar obter os três pontos, porque o nosso objetivo é tentar reduzir a diferença para o Chelsea e para isso precisamos estar prontos para lutar, porque será um jogo muito, muito difícil."

Danny Rose, Vertonghen, Lamela e Trippier foram pauta da entrevista do técnico. Apenas o lateral reserva poderá estar disponível contra o Liverpool. Rose ficará mais um tempo afastado e Vertonghen aos poucos está voltando a rotina. Sobre o argentino Lamela, "Poch" demonstrou otimismo, apesar de saber que o atleta ainda ficará encostado por mais tempo. "Estamos muito positivos e muito otimistas, mas não posso dar a data correta para que volte aos treinos", afirmou.