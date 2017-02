Por recuperação na Premier League, Arsenal recebe Hull City

Neste sábado (11), Arsenal e Hull City se enfrentam na abertura da 25° rodada da Premier League 2016/17, em jogo que será realizado no Emirates Stadium em Londres. O time de Londres ainda não contará com o técnico Arsene Wenger, que foi punido pela federação inglesa e assistirá ao confronto nas tribunas do estádio.

O Arsenal vive um momento de pressão, já que vem de duas derrotas seguidas, incluindo uma dura derrota no clássico londrino contra o Chelsea pelo placar de 3 a 1. A equipe de Arsene Wenger está na quarta posição com 47 pontos. Já o Hull vem de uma grande vitória por 2 a 0 sobre o Liverpool e o rendimento da equipe teve uma melhora significativa após a chegada do técnico Marco Silva, porém, os Tigers ainda estão na zona de rebaixamento com apenas 20 pontos somados e na décima oitava posição.

No histórico do confronto, houve apenas 25 partidas realizadas entre as equipes com uma grande superioridade dos Gunners, que venceram 17 delas. O Hull teve apenas três vitórias apenas cinco empates. Foram 52 marcados pelo Arsenal e 22 pelo Hull City.

Arsenal busca sua recuperação e conta com a volta do volante Elneny

A fase dos Gunners não está boa dentro e fora de campo. Após os recentes resultados da equipe londrina, a torcida parece ter perdido de vez a paciência com o treinador da equipe, Arsene Wenger, e muitas faixas andam sendo espalhadas pelo Emirates Stadium em que os torcedores agradecem ao técnico pelos seus grandes feitos pelo clube, mas que a sua trajetória já está na hora de ter um fim.

O time contam com a volta do volante Elneny, que foi vice-campeão da Copa Africana de Nações pelo Egito e está a disposição do treinador francês. Entretanto, a duvida fica por conta do lateral direito, Hector Bellerin, que no confronto contra o Chelsea se envolveu em uma grande polêmica após o gol de Marcos Alonso e acabou se machucando no lance. Lance que foi muito criticado por Arsene Wenger ao longo de toda a semana em suas coletivas.

O treinador do Arsenal foi perguntado se a sua cabeça está no confronto contra o Bayern de Munique no meio de semana pela Liga dos Campeões da Europa, no entanto, o treinador disse que o melhor jeito de lidar em um jogo contra o Bayern é vencendo o jogo deste sábado.

"O melhor jeito de lidar com o confronto contra o Bayern é vencendo o Hull neste sábado. Temos de saber as nossas prioridades". Wenger ainda fez questão de confirmar que o foco dos jogadores está no jogo de sábado. "A prioridade de uma atleta deve ser sempre o próximo jogo. Nós nunca vamos saber se vamos jogar o próximo jogo, por isso temos que ter o foco exclusivamente neste confronto de sábado", afirmou Wenger.

Com desfalques, Hull busca surpreender mais uma vez

Após a chegada do técnico Marco Silva, o Hull City tem conseguido pontos importantes contra equipes de alto investimento na Premier League. O empate contra o Manchester United em Old Trafford e a vitória contra o Liverpool no KC Stadium parece ter animado os Tigers numa possível luta contra o rebaixamento. No momento o Hull está a um ponto de Swansea, Leicester e Middlesbrough.

Apesar da boa sequência, a equipe de Marco Silva terá desfalques importantes para o jogo deste sábado, sendo um deles o zagueiro e capitão, Michael Dawson que se recupera de contusão. Junto a ele no departamento está o uruguaio, Abel Hernandez. A notícia boa fica por conta dos retornos de Elmohamady que estava na Copa Africana de Nações e do winger Markovic que não pôde enfrentar o Liverpool por ser o clube pelo qual o sérvio possui contrato.

Silva falou sobre a má fase do Arsenal e relembrou uma vitória sua como treinador do Olympiacos em pleno Emirates Stadium. "Eles não tiveram bons resultados nos últimos jogos, mas apesar disso o Arsenal é uma grande equipe. Em meu último jogo no Emirates tive a oportunidade de vence-los pelo Olympiacos. Mas agora estamos em uma competição diferente e eu treino um novo time, mas vamos tentar buscar um bom resultado". afirmou o técnico português.