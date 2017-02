Com arbitragem polêmica, Arsenal derrota Hull City e se recupera na Premier League

Neste sábado (11), pela 25º rodada da Premier League, o Arsenal, que ocupava a 4º colocação antes do jogo, recebeu o Hull City, na 18º posição. Com gols de Sánchez, um em cada tempo, os Gunners bateram os Tigers por 2 a 0.

O time visitante perdeu a chance de escapar da zona de rebaixamento e ficam um ponto atrás do Swansea, que ainda joga na rodada. Já o Arsenal, com os três pontos conquistados subiram para a terceira colocação.

O Arsenal volta a jogar nesta quarta-feira (15), pela Champions League, contra o Bayern de Munique na Alemanha. O Hull City só volta a jogar dia 25 de fevereiro pois já está eliminado da FA Cup que acontece no próximo final de semana.

Gol de mão marca primeiro tempo

Ao início do jogo os times estavam equilibrados tanto na posse de bola quanto com chances. Aos 13, Niasse recebeu cruzamento e cabeceou a queima-roupa de Peter Cech, mas o goleiro Gunner fez boa defesa. No minuto seguinte o Arsenal respondeu, em boa troca de passes e depois de boa tabela com Chamberlain, Bellerin ficou cara a cara com o goleiro do Hull, Jakupovic, mas bateu na rede pelo lado de fora. Logo em seguida, Walcott entrou na área dos Tigers, foi desarmado e a bola sobrou para Alexis Sanchez que bateu de esquerda para fora.

O jogo continuava equilibrado, tanto em posse de bola quanto em chances, mas ninguém conseguia quebrar as duas defesas. Até que Gibbs recebeu bola dentro da área após boa troca de passes, o lateral chutou, a bola desviou na zaga, Jakupovic fez a defesa, a bola sobrou dentro da área e ao goleiro do Hull desviar novamente, com a bola praticamente na linha, a bola bateu no braço de Alexis Sánchez e entrou. O árbitro, Mark Clattenburg, consultou o bandeirinha sobre a decisão, mas validou o gol.

Gunners fizeram o segundo no fim

O segundo tempo começou com o Arsenal tomando a iniciativa do jogo. Mas os Gunners não conseguiam entrar na área dos Tigers. E, aos 5 minutos do segundo tempo, após pressão do Arsenal, Markovic recebeu bola no meio-campo, com a defesa do Arsenal pressionando alta Koscielny deu combate para o atacante do Hull que escapou bem do zagueiro, porém Cech fez a defesa.

A partir dos primeiros minutos, o jogo começou a ficar mais pegado. Aos 7 do segundo tempo Walcott disputou bola até a linha de fundo com o zagueiro do Hull, Maguier, os dois se desentenderam e o atacante inglês do Arsenal recebeu cartão amarelo. Logo em seguida, após lançamento e dividida de cabeça entre Niasse, Koscielny e Mustafi a bola sobrou para Markovic que avançou mas foi derrubado por Gibbs que recebeu cartão amarelo. Assim, a partida ia ficando mais aberta.

Aos 17, em boa troca de passes do Arsenal, a bola sobrou para Walcott mas ele bateu fraco de esquerda para fácil defesa de Jakupovic. Em seguida, Markovic subiu pela direita, mas teve seu cruzamento bloqueado por Koscielny. Nos 15 minutos seguintes, nenhum dos times teve oportunidades clara de gol. Os Tigers só voltaram a ameaçar aos 33 da segunda etapa, quando, após cobrança de falta, a bola sobrou na lateral da grande área para Maguier, que cruzou, mas Markovic cabeceou fraco e Peter Cech não teve muito trabalho para segurar.

Os Tigers colocaram pressão, mas o máximo que conseguiram fazer foi em outra cobrança de escanteio onde Diomande bateu de cabeça por cima. Em seguida, o Arsenal atacou em boa troca de passes entre Lucas Pérez e Welbeck, a bola foi para direita onde o espanhol cruzou mas o goleiro saiu e deu um soco na bola para evitar que chegasse a Alexis Sanchez.

No fim, Özil, com a defesa do adversário desmontada, colocou a bola para Alexis com o ataque aberto. O chileno fez a jogada e a bola foi na mão de Clucas, que estava na linha do gol. Pênalti para o Arsenal e expulsão do jogador do Hull. Alexis Sanchez finalizou o jogo para os Gunners.