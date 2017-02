Martial brilha, United supera Watford e se aproxima da zona de classificação à Champions League

Invencibilidade mantida. Neste sábado (11), o Manchester United venceu o Watford por 2 a 0 em Old Trafford em partida válida pela 25ª rodada da Premier League 2016/17. Com gols de Juan Mata e Anthony Martial, os Red Devils mantiveram a sequência sem derrotas no Campeonato Inglês, chegando ao 16º. O último revés ocorreu ainda em outubro de 2016, na goleada diante do Chelsea.

Com o resultado, o United enfim saiu da sexta colocação e alcançou o top-five somando 48 pontos, superando o Liverpool de forma provisória, visto que os Reds ainda jogam logo mais contra o Tottenham às 15h30; o Watford se mantém na 10ª posição.

Trocando o foco, os comandados de José Mourinho enfrentam nesta quinta-feira (16) o Saint-Ettiéne (FRA) no Teatro dos Sonhos às 18h05. A partida é válida pelo jogo de ida dos 16 avos de final da Europa League. Já os Hornets entram em campo apenas em duas semanas diante do West Ham no Vicarage Road no sábado (25), pela 26ª rodada da PL.

Gomes brilha, mas não consegue impedir gol de Juan Mata

Como de costume em jogos no Old Trafford na atual temporada, o United dominava o último terço do campo, mas pecava nos chutes. Quando acertava o gol, parava em excelente atuação do brasileiro Gomes, que defendeu de forma excepcional finalizações de Pogba, Mkhitaryan e Ibrahimovic.

As melhores oportunidades dos visitantes saíram de uma bela bicicleta de Mauro Zárate, defendida por De Gea; depois, Holebas fez boa jogada pelo halfspace esquerdo e finalizou com perigo, à esquerda do goleiro do United.

Aos 32', os donos da casa enfim capitalizaram o domínio e abriram o placar com Juan Mata. Voltando ao time titular, Martial fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para o espanhol só completar para as redes.

De forma rotineira, os comandados de Mourinho diminuíram o ritmo após abrir o placar. Chances surgiram no contra-ataque, mas a etapa inicial se encerrou com vantagem mínima dos donos da casa.

Passe de Martial, gol de Mata: 1 a 0 United no primeiro tempo | Foto: Man United via Getty

Martial aumenta vantagem e mantém sequência invicta do United

Precisando do resultado, o Watford se alçou ao ataque nos primeiros minutos do segundo tempo. Aos 53', Mauro Zárate cobrou falta no ângulo para excelente defesa de De Gea, impedindo o empate dos visitantes.

Sete minutos depois, um balde de água fria nos comandados de Walter Mazzarri. Bela troca de passes entre Pogba, Mkhitaryan e Ibra, deixando Martial livre pela esquerda. Sem dificuldades, o camisa 11 entrou na grande área e finalizou sem chances para Gomes.

Após o segundo gol, os Red Devils não sofreram perigo pelos visitantes, conseguindo ainda alguns ataques, mas sem sucesso. Final de jogo no Teatro dos Sonhos: United 2 a 0, 16º jogo sem derrotas e maior proximidade à zona da Champions League.