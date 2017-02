Gabbiadini marca dois e Southampton goleia Sunderland fora de casa

Neste sábado (11), o Southampton não teve dificuldades para golear o lanterna Sunderland, fora de casa, pela 25ª rodada da Premier League 2016/17. Com dois de Manolo Gabbiadini, que chegou a três gols em dois jogos pelos Saints, um contra de Denayer e um de Long, os visitantes venceram por 4 a 0.

Com este resultado, o Sunderland segue na lanterna com míseros 19 pontos, enquanto o Southampton salta de 13º para 11º, chegando aos 30 pontos. Na próxima rodada, que será realizada daqui há duas semanas, o Sunderland terá um jogo para lá de difícil, quando visita o Everton no sábado (25), às 12h. Os Saints, por outro lado, terão uma decisão pela frente daqui há duas semanas, quando encaram o Manchester United pela decisão da Copa da Liga Inglesa no domingo (26), em Wembley, às 13h30.

O Southampton começou melhor a partida em Sunderland, tomando conta das ações e chegando com bem mais perigo que os donos da casa, que estavam encurralados. E depois de tanto pressionar no primeiro tempo, os Saints chegaram ao gol. Aos 30', Bertrand recebeu com muito espaço na esquerda e cruzou para Gabbiadini, que se antecipou a John O'Shea e abriu o placar: 1 a 0 Southampton.

O gol animou ainda mais os Saints e, principalmente, o italiano, que chegou com tudo na equipe. Aos 45', Tadic recebeu na entrada da área, passou o próprio Gabbiadini, que dominou de costas para a defesa, girou bem, driblando o defensor e finalizou na saída de Mannone, ampliando a vantagem dos visitantes e dando números finais à primeira etapa: 2 a 0 Southampton.

O segundo tempo começou mais morno, com os Saints se defendendo bem e saindo menos ao ataque, enquanto o Sunderland, mesmo atrás do placar, não criava. Os Saints se aproveitaram da desatenção para ampliar a vantagem, quando Bertrand passou para Long, que finalizou e Denayer desviou contra o próprio patrimônio: 3 a 0 Southampton.

Para fechar a conta, um bonito gol, quando Shane Long fez ótima tabela com Ward-Prowse e tocou no cantinho de Mannone, que nada pôde fazer, fechando a conta no Stadium Of Light para os visitantes, que voltam a vencer na competição: 4 a 0 Southampton.

West Ham sai atrás, vira, mas sofre empate do West Brom no fim em casa

Foto: Getty Images

Pode-se dizer que West Ham e West Bromwich fizeram um dos melhores jogos desta rodada, pelo menos até agora. Os visitantes saíram na frente com Chadli, mas viram os donos da casa virarem com Feghouli e Lanzini, sendo o segundo gol aos 41' da segunda etapa. Porém, com um gol de Jonny Evans aos 49', o West Brom arrancou um bom empate fora de casa.

O primeiro gol do confronto foi marcado logo cedo, com Chadli fez boa jogada individual pela esquerda e finalizou na saída de Randolph: 1 a 0 West Brom. O empate saiu no segundo tempo, quando, após chute de fora da área de Lanzini, Foster desviou, a bola foi no travessão, só que sobrou para Feghouli, que apenas escorou para o gol: 1 a 1.

A virada veio aos 41', quando Feghouli passou para Lanzini no meio, que recebeu, cortou bem para a conta e finalizou quase rasteiro, sem chances para Foster, que se posicionou mal no lance: 2 a 1 West Ham. Porém, no apagar das luzes, em cobrança de escanteio, o zagueiro Jonny Evans subiu mais que toda a defesa adversária e cabeceou para fechar o placar: 2 a 2.