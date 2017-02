Wenger lamenta erro de arbitragem favorável em vitória sobre Hull

Foto: Laurence Griffiths / Getty Images

Na manhã deste sábado (11), o Arsenal recebeu e venceu o Hull City pela 25ª rodada da Premier League 2016/17, porém, para que os Gunners alcançassem os três pontos, algumas decisões controversas a favor dos londrinos foram tidas durante o decorrer do embate, entre elas a validação do gol de mão de Alexis Sánchez ainda no primeiro tempo, que abriu o placar no Emirates. O técnico do clube, Arsène Wenger, lamentou o erro, mas também reconheceu que o time vermelho do norte da capital não andou sendo beneficiado com erros da arbitragem recentemente.

No minuto 34 da etapa inicial, um bate-rebate aconteceu na área do Hull. No fim dele, Sánchez apareceu dividindo a bola com o goleiro adversário e após a bola bater no arqueiro, voltou diretamente na mão do chileno, indo morrer no fundo das redes. Na coletiva de imprensa após o embate, Wenger foi questionado sobre ter sido uma atitude "justa" do árbitro.

"Então, eu lamento pelo Hull ter sido infeliz ao final de tudo, mas acredito que tivemos que lidar também com erros nos últimos jogos dos quais vocês [jornalistas] não me fizeram essa pergunta", questionou o francês. "Mas eu lamento, sim. Eu quero sempre que as decisões certas sejam tomadas", completou o raciocínio.

O técnico do Arsenal reclamou durante a semana sobre o gol de abertura da vitória do Chelsea sobre seu time no último final de semana, quando Marcos Alonso ganhou no alto de Héctor Bellerín, porém bateu o ombro no lateral adversário, ocasionando em uma substituição por lesão na cabeça. Em dezembro, Leroy Sané pareceu estar impedido no gol de tomada de liderança do City no triunfo por 2 a 1. "Houve outros gols, como contra o Manchester City, que ninguém questionou sobre estar impedido", indagou.

Falando sobre o jogo em si, Arsène entendia a necessidade de vitória para seu lado, depois de perder dois jogos seguidos e estar agora a 12 pontos da liderança. "Quando se está no Arsenal, você só tem uma única resposta para quando perde dois embates em sequência: a vitória no próximo jogo. Estou aqui [no clube] há 20 anos, então eu sei bem disso, tanto que se você pesquisar e achar nós perdemos em três jogos seguidos, ficará surpreso", finalizou.