Com show de Mané, Liverpool volta a vencer e quebra sequência invicta do Tottenham

Fechando o sábado (11) na Premier League 2016/2017, o Liverpool voltou à Anfield com um objetivo: vencer o Tottenham e voltar a brigar no G-4 da competição. E contando com atuação fantástica de Sadio Mané, os reds venceram a partida por 2 a 0, ultrapassando o Manchester United e o City (de forma provisória).

Os gols do anfitrião saíram num intervalo de dois minutos. Aos 16 e 18 da primeira etapa, o africano Mané anotou os dois gols da partida. Confirmado os três pontos, o Liverpool foi a 49 pontos e fica em quarto lugar. Os spurs permanecem na segunda posição, mas podem ficar 13 pontos de vantagem do Chelsea, líder do campeonato.

As duas equipes voltam a campo pela Premier League apenas na outra semana. No domingo (26), o Tottenham volta ao White Hart Lane para receber o Stoke City às 9h. Na quinta-feira (13), recebe o Gent pela Uefa Europa League. Já o Liverpool joga na segunda (27) contra o Leicester fora de casa, às 17h (horário de Brasília).

Arrasador, Mané põe time da casa na frente

O Liverpool começou melhor nos primeiros cinco minutos, mas pouco produziu com a posse de bola e viu aos poucos os londrinos equilibrarem as ações. Porém, o Liverpool abriu o placar aos 15'. Após vacilo de Wanyama pelo meio, Wijnaldum escorou para Mané, que na sua característica, ganha do zagueiro na corrida e toca sem chances na saída de Lloris.

O Tottenham não teve tempo para recomposição. Dier, na defesa, perdeu a bola para Mané. O camisa 19 escorou para Lallana que bateu com força, Lloris fez a defesa e espalmou em uma segunda oportunidade de Firmino, mas a bola ficou novamente para Sadio Mané, que não perdoou outra vez e furou o bloqueio. 2 a 0 no placar até os 19 minutos de jogo. O senegalês esteve perto de fazer o terceiro em duas oportunidades, ambas parando em Lloris, que desviou todas para escanteio.

Foto: Divulgação/Liverpool

Son, aos 26 minutos, teve a melhor chance dos spurs no primeiro tempo. O coreano ficou de cara para Mignolet, mas o belga fechou o ângulo e fez a defesa. No ataque, o time de Klopp não dava descanso. Coutinho recebeu de Mané pelo lado esquerdo e livrou-se da zaga, mas parou em outra intervenção do goleiro francês.

Aos 35, foi a vez de Eriksen assustar a meta do Liverpool; na falta, a bola passou rente a trave. Dois minutos depois, Clyne recebeu de Philipe Coutinho e finalizou, parando novamente em Lloris. Perder gols virou comum na primeira etapa do Liverpool. No escanteio aos 41 minutos, Lucas subiu mais que todos e cabeceou com firmeza, ficando próximo do gol. Os dois times ainda rondaram as áreas adversárias, mas sem efetividade.

Liverpool mantém vantagem

Mais uma vez o Liverpool mostrou ambição. Logo de cara, ameaçou Lloris em duas oportunidades, mas sem arriscar as finalizações. A resposta do rival veio aos 11, com Harry Kane parando na trave de Mignolet, mas o juiz já havia parado o lance marcando impedimento.

O goleiro do time da casa mostrava segurança na partida, que há muito é contestada pelos torcedores scousers. Ao passo que o tempo corria, o nervosismo começou a aparecer no time visitante. No Liverpool, alguns jogadores começaram a abusar de força em jogadas específicas. Foram quatro cartões amarelos em 15 minutos.

Aos 25 minutos, Matip escorou de cabeça na linha da pequena área, mas Hugo Lloris reapareceu e fez outra boa defesa. Coutinho apareceu em sequência, o chute cruzado ficou no golpe de vista de Lloris. Após o o momento, ambos os times não conseguiram obrigar os goleiros a trabalharem de forma efusiva.