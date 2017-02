Mourinho enaltece participação de Martial após período no banco: "Respondeu da melhor maneira"

Foto: John Peters/Getty Images

Em casa neste sábado (11), o Manchester United não encontrou dificuldades e bateu o Watford por 2 a 0. Porém, com o desenrolar de outros resultados, a equipe permaneceu na sexta colocação da Premier League, com 48 pontos ganhos. A equipe no entanto encostou na zona de classificação para a Uefa Champions League da próxima temporada.

Para José Mourinho, comandante red devil, o resultado poderia ter sido mais elástico, mesmo assim não deixou de reverenciar à atuação de sua equipe. O português também não esqueceu de mencionar a boa apresentação de Anthony Martial, autor de um gol e assistência no Old Trafford e melhor em campo segundo o próprio. O jovem francês não tem demonstrado seu melhor trabalho na temporada atual.

O treinador comentou sobre a melhora de Martial nos treinamentos, dizendo que jogo de hoje foi recompensa da melhora no desempenho individual. "Estou feliz com as últimas duas semanas de trabalho de Anthony. Enfrentou o trabalho com mais concentração e mais determinação. É por isso que eu dei este presente, para começar este jogo. Anthony estava talvez sentindo um pouco a falta de espaço e precisava de um presente. Ele respondeu da melhor maneira", afirmou José.

O técnico enfatizou a falta de confiança do jogador em algumas jogadas e no geral, mas disse mantém esperanças no atleta e disse que ele só tende a melhorar com atuações do nível. "O Martial que eu quero é o Marcial das duas últimas semanas de treino. Se ele treina como ele fez nas duas últimas semanas, ele joga naturalmente como ele fez hoje. Eu acho que ele ainda está perdendo um pouco de sua confiança. Eu continuei gritando com ele para atacar o zagueiro e ir para o mano a mano, mas ele está trabalhando muito bem. Anthony precisa sentir que eu estou olhando pra ele e que eu sei o que ele fez no treinamento e sobre esforço que ele colocou hoje".

Sobre o jogo, Mourinho analisou que o time poderia ter feito mais gols. Entretanto, não desmereceu a atuação do time. O time também foi para mais uma partida sem tomar gols na Premier League, sendo a quarta consecutiva. O detalhe não passou despercebido pelo técnico.

"Poderíamos matar o jogo com mais gols, mas não o fizemos. Pensei: se não matarmos de uma forma, marcando um terceiro gol, devo estabilizar no meio, trazendo Marouane Fellaini para o setor. Fizemos correto e foi merecido.Eu estou feliz. Às vezes, temos razões diferentes para mudar os defensores, mas estamos defendendo bem como equipe.Em seguida, se o goleiro faz uma boa defesa num momento decisivo do jogo, como David De Gea fez com o chute Mauro Zarate, é ainda mais importante", finalizou.