Cahill completa 150 jogos pelo Chelsea e admite atuação ruim contra Burnley

Foto: Divulgação/Chelsea FC

Gary Cahill completou neste domingo (12) seu jogo de número 150 pelo Chelsea, no empate de 1 a 1 contra o Burnley. Junto com os Blues desde 2011, o zagueiro balançou as redes 22 vezes. Conquistou títulos importantes pelo clube, logo na sua temporada de estreia teve a oportunidade de participar da maior conquista dos Blues a Uefa Champions League, assim também como a Liga Europa e Premier League, além da FA Cup e Capital One Cup.

Na partida em que completou 150 jogos, Gary saiu decepcionado com o empate, pois, em entrevista concedida falou que em sua visão poderiam ter jogados muito melhor e falou que irão continuar a trabalhar. "Eu senti que poderíamos ter jogado muito melhor contra Burnley, mas é importante que continuemos focados", analisou.

"É um momento de pressionar e um momento em que a motivação para terminar o trabalho deve estar lá para todos. Há uma luz no final do túnel, por isso é importante que continuemos a trabalhar, manter o foco e continuar a fazer o que temos vindo a fazer para 95 por cento da temporada", disse Cahill.

O time do técnico Sean Dyche tem sido impressionante nos últimos jogos nesta temporada e o zagueiro do Chelsea explicou por que foi uma tarde tão difícil.

"Eles jogaram para seus pontos fortes e é por isso que foi difícil. Cada jogo é difícil a sua própria maneira e é isso que temos de nos adaptar, seja jogando contra o Arsenal ou Man City. É por isso que vai ser difícil até o final da temporada", explicou o zagueiro.

"Eles foram muito diretos, e isso não é uma crítica porque eu experimentei ambos os lados da moeda com as equipes em que eu joguei. Toda vez que a bola estava com eles, ou onde quer que estivesse", disse Cahill.

A equipe de Conte, perdeu apenas sete pontos desde o dia 24 de setembro e tendo perdido apenas um jogo neste período, mostrou consistência e determinação. Nesta reta final de temporada, o Chelsea deverá passar por grandes desafios, e Cahill garantiu que irão continuar determinados e concentrados.

"Trabalhamos tão duro nesta temporada para nos colocar nessa posição e com 13 jogos de vitórias, é importante que os eliminemos com os resultados corretos", disse. "Devemos estar ainda mais concentrados agora que estamos cada vez mais próximos e ainda mais determinados", finalizou Gary Cahill.

Chelsea é líder da Premier League com 60 pontos, abrindo 10 pontos de vantagens contra o vice-líder, Tottenham. Seu próximo confronto pelo Campeonato Inglês é contra o Swansea City, no dia 25 de fevereiro. Antes disso, os Blues irão enfrentar o Wolves, pela quinta rodada da Copa da Inglaterra, neste sábado (18), às 15h30 (de Brasília).