Com lesão no dedo, Gabriel Jesus deverá desfalcar Manchester City por três meses

Foto: Catherine Ivil/Getty Images

Após encanto com o início na Inglaterra, veio a notícia que causou frustração. Gabriel Jesus, titular no Manchester City, poderá ficar de fora por até três meses por uma lesão no dedo, que aconteceu nesta segunda-feira (13), na partida contra o Bournemouth, pela 25° rodada da Premier League.

O City venceu o duelo por 2 a 0 e chegou na vice-liderança da competição. Logo aos 13 minutos da etapa inicial no Etihad Stadium, o jogador saiu machucado com uma contusão no dedo do pé direito e deu lugar a Aguero. A constatação da lesão veio na nesta terça (14) e o diagnóstico de 90 dias foi confirmado. O Manchester City no entanto, fará um pronunciamento sobre o caso na sexta-feira (14), explicando a situação do atleta

Logo depois do jogo, o técnico espanhol Pep Guardiola comentou sobre, naquele momento, uma possível lesão e desfalque do camisa 33, onde falou que rezaria para que não houvesse o pior. "Amanhã saberemos exatamente o que aconteceu. Tomara - e eu vou rezar hoje à noite - que não seja um grande problema", disse o comandante.

Gabriel Jesus vinha de um início fantástico no clube de Manchester. O atacante, que chegou no City em janeiro, onde atuou em seis partidas e marcou três gols, sendo decisivo em algumas partidas e, por opção de Guardiola, havia colocado o camisa 10 argentino no banco de reservas. Caso a previsão de 90 dias se confirme, o jogador só voltará na Premier League pela 36° rodada e numa possível semifinal da Uefa Champions League. Pela FA Cup, poderia jogar se o City chegar na decisão.

A lesão do atacante também vira dor de cabeça para a Seleção Brasileira. Gabriel Jesus estava com vaga garantida no setor ofensivo de Tite após marcar gols nas Eliminatórias para Copa da Rússia em 2018.

O Manchester City volta a campo no próximo domingo (18) pela Copa da Inglaterra. O adversário das oitavas de final será o Huddlersfield Town, da segunda divisão nacional, fora de casa.